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新店深夜傳燒炭輕生 夫妻2人共赴黃泉

2019-05-03 00:06聯合報 記者柯毓庭╱即時報導

新北市新店區新烏路二段晚間傳出夫妻燒炭輕生的案件。記者柯毓庭／翻攝
新北市新店區新烏路二段晚間傳出夫妻燒炭輕生的案件。記者柯毓庭／翻攝
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新北市新店區新烏路二段晚間昨天深夜10點左右傳出燒炭輕生案，消防獲報趕赴現場，入內後發現一對夫妻於屋內燒炭輕生，已明顯死亡。

消防指出，家屬游姓女子因連絡不上2人，通報119請人前去查看，警消破門而入後，發現旁邊有燃燒痕跡的炭盆，44歲陳姓女子與63歲陳姓男子等2人已明顯死亡不需送醫。

警方表示，陳男為游女繼父，陳女與陳男疑因經濟問題才會燒炭輕生，初步排除他殺可能，真正死因則待進一步釐清。

新北市新店區新烏路二段晚間傳出夫妻燒炭輕生的案件。記者柯毓庭／翻攝
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