模擬客機失事迫降 花蓮民安5號演習冒雨進行

2019-05-02 23:22 聯合報 記者 聯合報 記者 余衡 ╱即時報導



花蓮縣政府今天下午在國福大橋周邊舉行代號為「民安5號」的年度防衛動員暨災害防救演習，今年除了演練針對東部常見的地震災後搶救，還特別在河堤草皮用小巴士模擬迫降客機，軍、警、消人員一面撲滅火勢，一面進入客艙搶救傷患，全程動員近700人冒雨進行場面逼真。

縣府指出，颱風地震侵襲人口稠密地區，往往會帶來複合式的災害，因此本次演習除了傳統防汛撤離、地震造成道路、管路破裂等，還特別加入客機遭遇惡劣天候，迫降美崙溪畔草皮的橋段，並讓軍方、消防員、特搜人員及機場消防隊等不同單位，搭配進行救災以培養默契。

客機迫降演練開始後，首先以紅色煙霧彈模擬客艙冒出濃煙，消防局及機場消防隊獲報後迅速趕抵，撲滅火勢並架設水霧砲塔讓機身降溫，同時軍方在事故現場周邊進行管制，以便特搜人員進入機艙搶救傷患，隨著傷患一位位抬向救護站，現場醫護人員立即進行檢傷分類及初步包紮，再交由救護車就近送往慈濟醫院，參與演習人員個個動作俐落、節奏明快。