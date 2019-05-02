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受不了假韓粉四處攻擊 韓國瑜怒嗆「癟三、窩囊」

走失男無法言表 警靠神秘數字助返家

2019-05-02 19:47聯合報 記者李隆揆╱即時報導

台北市信義區一名40歲王姓男子4月28日離家後不知去向，警方下午在捷運動物園站發現王男，他身上沒有任何證件，無法表達完整語句，但經現場員警引導，終於藉由王男口中的隻字片語拚湊出線索，找到回家的路。

警方表示，警員湯新政、李佳彥28日下午在捷運動物園站附近巡邏時，發現王男獨自徘徊在站外，上前關心時，王男無法表達完整語句，身上沒有任何證件，僅有一把出自信義區一間鎖店的鑰匙，推測王男家住信義區。

湯、李2員透過失蹤人口及人臉辨識系統搜尋皆無所獲，便進一步引導王男說出腦海中記得的數字及圖像，王男除了數字外，還不斷重複唸著信義區「松山路」。2員隨後依照王男提到的數字拚湊，試著以身分證字號系統查詢，比對後確認王男身分，立刻聯繫王男家屬到場協助。

王男家屬向警方表示，王有身心障礙情況，偶爾會自行外出，但平時都只是在住家附近活動，沒想到28日竟獨自從信義區跑到文山區，讓家人捏了把冷汗，幸好有警方協助，王男才順利返家。

警方表示，民眾家中若有年長或身心障礙人士，應向各縣市政府社會局申請預防走失手鍊，或在衣物口袋中放入紙條，註明相關聯繫方式，以利警方迅速確認走失者身分。

警方引導王男說出腦海中記得的數字及圖像，拚湊出王男返家線索。記者李隆揆／翻攝
警方引導王男說出腦海中記得的數字及圖像，拚湊出王男返家線索。記者李隆揆／翻攝
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