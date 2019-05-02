三大賣場塑膠包裝氾濫 超市將換包裝

2019-05-02 17:34 台灣醒報 記者吳婉瑜╱台北報導



綠色和平組織調查，全台十大連鎖賣場使用塑膠包裝情況。（photo byGreenPeace） 分享 facebook 僅次於氣候變遷的全球危機！大量塑膠垃圾流入海洋，以一次性塑膠包裝為最大宗。綠色和平組織調查全台十大連鎖賣場2日在記者會中公佈，使用塑膠包裝的比例前三名分別是全聯、家樂福、頂好。全聯與家樂福公關受訪時都表示，正積極尋求可分解或友善環境的包裝。

拚商機也拚垃圾？

全台8縣市70家門市，包含四大量販店、四大超市與兩家便利商店的塑膠使用量，超市類型的全聯超過9成，高達92%，家樂福便利購為86%，頂好則是87%！用途集中在生鮮蔬果、烘焙與熟食。在年輕人最常光顧的便利商店中，7-Eleven與全家，以一次性使用的塑膠袋、塑膠盒為最多，集中在烘焙與熟食。

超市賣場最常使用的包裝，塑膠袋佔38%排名第一，以蔬果類、麵包蛋糕使用最多，其次為塑膠盒，綠色和平減塑專案主任張凱婷表示，相同產品在賣場中卻有不同的包裝，以水果與根莖類蔬果最常見，也有兩層以上的包裝，像是塑膠包裝外又加上防撞物等，她呼籲業者減少提供不必要的塑膠包裝。

裸裝仍提供塑膠袋

量販店類型的家樂福量販店、大潤發等，裸裝比例較高，一旁卻有提供免費塑膠袋以供顧客取用，仍產生大量的塑膠垃圾。張凱婷說，家樂福近年在台灣積極展店，然而旗下的量販店和超市卻還是充滿塑膠包裝品。全聯則是本土超市龍頭，全台分店數近千家，然而塑膠包裝的也比例突破9成。

對此，全聯公關楊欣霖受訪時回應，由於超市商品種類眾多，塑膠包裝無可避免，但全聯於2008年起配合環保署減塑政策，除了使用可分解材質PLA材質包裝，也持續增加裸賣商品；家樂福發言人蘇小增則回應，家樂福今年底將全面停止使用保麗龍，食品包裝部分也積極尋求兼顧環保與食安的材質。

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