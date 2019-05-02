鎢鋼「魔戒」困手指 大型臂力剪解圍

2019-05-02 17:02 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



苗栗縣竹南鎮一名高職生昨天下午試戴同學的鎢鋼戒指，不料卡住再也脫不下來，折騰半天最後由教官陪同到竹南消防分隊求助，消防人員用尖嘴鉗試圖破壞戒指，不但沒效果，連尖嘴鉗都被高硬度的鎢鋼戒指弄斷了，最後動用大型臂力剪，小心翼翼施力，前後花了半小時，終於讓這名學生的手指「脫困」。

苗栗縣消防局竹南消防分隊人員表示，這名學生昨天下午4點由教官陪同，摀著手到分隊求助，起初值勤人員還以為學生的手部受傷，詢問才知他左手無名指試戴同學的鎢鋼戒指，不料戒指套進手指後再也取不下來，校內人員想幫忙脫除戒指，忙了半天都沒效。

學生到竹南消防分隊時，手指已被卡住一個多小時，分隊人員先用長線繞指加沙拉油潤滑的脫戒方法，希望戒指一步步順著線圈的軌跡脫除，但效果不顯著，分隊人員改用尖嘴鉗、斜口鉗試圖夾斷戒指，不料鎢鋼戒硬度高，連尖嘴鉗尖端都斷裂。