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一國兩制風波延燒 宋楚瑜：這4字沒從我嘴巴說出去過

新莊學生巴士撞山壁 漏油搶救8人傷

2019-05-02 16:34聯合報 記者王長鼎巫鴻瑋╱即時報導

新北市消防局今天下午3時52分獲報，新莊區青山路發生一輛載新北市特教學生的中型巴士專車，疑似劉姓司機身體不適，自撞山壁，包括司機及乘客在內共有8人受傷，消防局已調派5輛救護車及8輛救災車趕赴現場，由於巴土箱破裂漏油，消防人員正在搶救中。

現場為新北特殊教育學校接送車自撞，車內8人皆送醫(5男3女)，一司機劉男約50多歲，一名隨車阿姨也約50多歲，其餘皆是十幾歲學生，皆意識清楚。傷勢較重的為司機劉男，新北到場時已由桃園送林口長庚。

新北市消防局今天下午3時52分獲報，新莊區青山路發生一輛載新北市特教學生的中型巴...
新北市消防局今天下午3時52分獲報，新莊區青山路發生一輛載新北市特教學生的中型巴士專車，疑似劉姓司機身體不適，自撞山壁，包括司機及乘客在內共有8人受傷。記者巫鴻瑋／攝影
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新北市消防局今天下午3時52分獲報，新莊區青山路發生一輛載新北市特教學生的中型巴...
新北市消防局今天下午3時52分獲報，新莊區青山路發生一輛載新北市特教學生的中型巴士專車，疑似劉姓司機身體不適，自撞山壁，包括司機及乘客在內共有8人受傷。記者巫鴻瑋／攝影
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新北市消防局今天下午3時52分獲報，新莊區青山路發生一輛載新北市特教學生的中型巴...
新北市消防局今天下午3時52分獲報，新莊區青山路發生一輛載新北市特教學生的中型巴士專車，疑似劉姓司機身體不適，自撞山壁，包括司機及乘客在內共有8人受傷。記者巫鴻瑋／攝影
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新北市消防局今天下午3時52分獲報，新莊區青山路發生一輛載新北市特教學生的中型巴士專車，疑似劉姓司機身體不適，自撞山壁，包括司機及乘客在內共有8人受傷。記者巫鴻瑋／攝影
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