新莊學生巴士撞山壁 漏油搶救8人傷

新北市消防局今天下午3時52分獲報，新莊區青山路發生一輛載新北市特教學生的中型巴士專車，疑似劉姓司機身體不適，自撞山壁，包括司機及乘客在內共有8人受傷，消防局已調派5輛救護車及8輛救災車趕赴現場，由於巴土箱破裂漏油，消防人員正在搶救中。

現場為新北特殊教育學校接送車自撞，車內8人皆送醫(5男3女)，一司機劉男約50多歲，一名隨車阿姨也約50多歲，其餘皆是十幾歲學生，皆意識清楚。傷勢較重的為司機劉男，新北到場時已由桃園送林口長庚。