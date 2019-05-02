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高雄「崗山之眼」驚傳男8樓高墜落 民眾：跨欄杆跳下

2019-05-02 12:07聯合報 記者林伯驊╱即時報導

高雄知名景點「崗山之眼」今上午驚傳有人跳橋。圖／本報資料照
高雄知名景點「崗山之眼」今上午驚傳有人跳橋。圖／本報資料照
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高雄知名景點「崗山之眼」驚傳有人跳橋！今天上午9點31分高市消防局獲報趕赴現場，發現20歲男子躺在吊橋下斜坡的草皮，沒有生命跡象，現場民眾目擊表示男子爬到8層樓高空中廊道處，疑似跨越欄杆後跳下，消防隊員緊急將他送醫急救仍宣告不治。這是「崗山之眼」景點去年2月啟用以來首度傳出意外。

警方初步了解，20歲施姓男子家住高雄大寮區，為大學休學中，疑似有精神情緒方面問題，之前就有意圖輕生念頭，不過施的爸爸接獲噩耗，不解為何兒子突然在今天尋短。

警方向家屬、現場民眾詢問，排除墜橋是外力介入，並釐清施姓男子今天一早騎機車從家裡出發到阿公店森林公園，因崗山之眼園區不得用自己交通工具進入，施再轉搭共乘計程車。

據了解，施姓男子約9點半時獨自爬上園區8層樓高的空中廊道平台處，就一躍而下，民眾見狀嚇得趕緊報案，高市消防局派出2車6人前往救援，不過施已躺在斜坡草坪上動也不動、無生命跡象。義大醫院表示，施姓男子全身多處骨折，重傷急救後，宣告不治。

由於施姓男子現場沒有留下任何物品，警方確認施的身分後，才通知家屬趕緊前來，循線發現他所騎的機車，全案預計下午報請檢察官相驗，釐清施跳橋的原因。

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