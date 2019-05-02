影／林園消防隊邀學童 體驗無人機救災利器

2019-05-02 11:39 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



林園防火宣導隊志工分享重要的消防安全知識，希望學童再體驗救災同時，更能了解預防火災的重要性。記者劉星君／翻攝 分享 facebook 為充實偏鄉學童防災知識，分享消防人員科技救災技術，高市消防局林園分隊與防火宣導隊志工邀請中芸國小師生到分隊，分享消防人員在救災上常遇到的危險情形，並讓學童體驗最新的無人救災利器履帶式遙控砲塔車，讓學童們大開眼界。

林園區的中芸國小位在林園中芸漁港旁，地處偏鄉，教育資源不若市區豐富，較缺乏接觸數位知識及新資訊，林園分隊邀請學童們到隊分享防災觀念，以及消防員在救災上的最新科技，深耕防災觀念並強化學童科技新知。

高市消防局林園分隊與學童們分享，消防員在搶救化學工廠等高危險性場所火災時，常常伴隨有害化學物質洩漏，造成皮膚、眼睛、呼吸道等危害。面對高壓儲槽洩漏起火，產生高溫時，難以人力部署消防水線深入防護、攻擊，萬一接近時遭遇儲槽起火爆炸，恐造成消防人員嚴重傷亡。

林園消防隊日前獲消防局配發一台履帶式遙控砲塔車，無須人員駕駛，透過遠端遙控可輕易操作消防砲塔並攜帶水線，深入救災現場射水滅火，更能輕鬆變換直線及水霧兩種射水模式因應不同救災條件，經消防人員實測，至少能自遠端百米外進行遙控滅火，並拖行至少300公斤水線，能有效降低救災人員深入火場危險，減少受傷風險，是救災上一大幫手。

現場也讓學童體驗操作砲塔車，學習無人機操作，並由防火宣導隊志工分享重要的消防安全知識，希望學童體驗，更能了解預防火災的重要性。