親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
外籍女婿殺人案
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

全民公敵真實版！6億支「天眼」監控 記者實測7分鐘被識破

拒檢咬警判無罪？是司法銅人陣 還是警察巨嬰化？

影／林園消防隊邀學童 體驗無人機救災利器

2019-05-02 11:39聯合報 記者劉星君╱即時報導

林園防火宣導隊志工分享重要的消防安全知識，希望學童再體驗救災同時，更能了解預防火...
林園防火宣導隊志工分享重要的消防安全知識，希望學童再體驗救災同時，更能了解預防火災的重要性。記者劉星君／翻攝
分享
為充實偏鄉學童防災知識，分享消防人員科技救災技術，高市消防局林園分隊與防火宣導隊志工邀請中芸國小師生到分隊，分享消防人員在救災上常遇到的危險情形，並讓學童體驗最新的無人救災利器履帶式遙控砲塔車，讓學童們大開眼界。

林園區的中芸國小位在林園中芸漁港旁，地處偏鄉，教育資源不若市區豐富，較缺乏接觸數位知識及新資訊，林園分隊邀請學童們到隊分享防災觀念，以及消防員在救災上的最新科技，深耕防災觀念並強化學童科技新知。

高市消防局林園分隊與學童們分享，消防員在搶救化學工廠等高危險性場所火災時，常常伴隨有害化學物質洩漏，造成皮膚、眼睛、呼吸道等危害。面對高壓儲槽洩漏起火，產生高溫時，難以人力部署消防水線深入防護、攻擊，萬一接近時遭遇儲槽起火爆炸，恐造成消防人員嚴重傷亡。

林園消防隊日前獲消防局配發一台履帶式遙控砲塔車，無須人員駕駛，透過遠端遙控可輕易操作消防砲塔並攜帶水線，深入救災現場射水滅火，更能輕鬆變換直線及水霧兩種射水模式因應不同救災條件，經消防人員實測，至少能自遠端百米外進行遙控滅火，並拖行至少300公斤水線，能有效降低救災人員深入火場危險，減少受傷風險，是救災上一大幫手。

現場也讓學童體驗操作砲塔車，學習無人機操作，並由防火宣導隊志工分享重要的消防安全知識，希望學童體驗，更能了解預防火災的重要性。

林園分隊長何信育說，救災人員職業危險性較高，若能依靠科技輔助救災，必定能大大降低受傷機會，更能有效運用人力，增加救災效能。

高市消防局林園分隊及防火宣導隊志工邀請中芸國小師生前來分隊，分享體驗最新的無人救...
高市消防局林園分隊及防火宣導隊志工邀請中芸國小師生前來分隊，分享體驗最新的無人救災利器履帶式遙控砲塔車，讓學童們大開眼界。記者劉星君／翻攝
分享
履帶遙控砲塔車能攜帶水線，深入救災現場進行射水滅火，更能輕鬆變換直線及水霧兩種。...
履帶遙控砲塔車能攜帶水線，深入救災現場進行射水滅火，更能輕鬆變換直線及水霧兩種。記者劉星君／翻攝
分享
林園防火宣導隊志工分享重要的消防安全知識，希望學童再體驗救災同時，更能了解預防火...
林園防火宣導隊志工分享重要的消防安全知識，希望學童再體驗救災同時，更能了解預防火災。記者劉星君／翻攝
分享
經消防人員實測，至少能自遠端百米外進行遙控滅火，並拖行至少300公斤的水線。記者...
經消防人員實測，至少能自遠端百米外進行遙控滅火，並拖行至少300公斤的水線。記者劉星君／翻攝
分享
高市消防局林園分隊日前獲消防局配發一台履帶式遙控砲塔車，無須人員駕駛，透過遠端遙...
高市消防局林園分隊日前獲消防局配發一台履帶式遙控砲塔車，無須人員駕駛，透過遠端遙控可輕易操作消防砲塔並攜帶水線，深入救災現場射水滅火。記者劉星君／翻攝
分享

消防員偏鄉火災
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

計程車五一勞動節拚經濟 中山高遇鐵棍火爆男髒話飆罵

2019-05-02 11:35

疑一句「小屁孩」 台東小四生遭3國中生K

2019-05-02 10:18

夾娃娃機出「怪招」 爽夾萬元3C產品卻吃上官司

2019-05-02 08:27

另類團圓！警找回婦人身份 21年後骨灰與先生相伴

2019-05-02 08:26

林管處打擊盜伐 上午宣示嚴抓 晚上2山老鼠落網

2019-05-02 01:02

北宜公路傳貨車翻落山谷意外 貨車駕駛不幸死亡

2019-05-01 19:31

影╱桃園機場旁汽修廠大火 廠房維修車付之一炬

2019-05-01 19:03

板橋計程車火燒車現焦屍 檢警確認死者活活燒死

2019-05-01 18:36

8旬翁跌坐路旁褲沾泥 熱心警替他換新褲送他回家

2019-05-01 18:19

桃園機場旁汽修廠大火 機場國2遠遠看見濃煙衝天

2019-05-01 18:17

北市老夫妻遭勒斃家中燈未開 鄰居：以為他們回南部

2019-05-01 17:47

影／一中商圈連撞12車4人送醫 路人遭撞飛車頂畫面曝光

2019-05-01 17:42

北宜公路傳意外 貨車翻落10公尺邊坡1人受困

2019-05-01 17:42

影／吃降血壓藥開車頭暈？ 撞12車4人受傷送醫

2019-05-01 17:11

金門驚傳安親班體罰？ 家長控訴孩子遭冷血師狠踹

2019-05-01 17:02

供嫌犯下車點破樹林情殺案 運將：只是做該做的事

2019-05-01 16:36

永和傳女高中生被跟蹤 男主動出面澄清

2019-05-01 16:29

派出所牆外「POLICE」投影 民讚：黑暗中的明燈

2019-05-01 15:16

「皮膚真白、想加妳好友」 消防員撩妹記過調職

2019-05-01 14:11

鑰匙打不開家門疑遭小偷闖入 報警求救結局超尷尬

2019-05-01 13:40

新竹市警分局長大洗牌 林智堅承諾警力補好補滿

2019-05-01 13:27

計程車起火全面燃燒 車內驚見一焦屍

2019-05-01 13:00

影／老師上課學生丟煙霧彈還上網炫耀 網友感嘆

2019-05-01 12:36

苗栗4個警分局長異動 賴銘助「重」返苗栗分局

2019-05-01 12:22

男子倒車逃逸拒攔查 自撞分隔島遭霹靂小組帥氣制伏

2019-05-01 12:21

高雄海關破紀錄！緝獲高雄港史上最大宗紅酒走私案

2019-05-01 12:19

影／可惡山老鼠！盗伐700年檜木樹瘤被逮

2019-05-01 12:18

彰化縣6分局今走馬換將 方仰寧當場交付5大任務

2019-05-01 12:18

基隆女子墜樓 1樓遮雨棚保她一命

2019-05-01 12:16

陸女逛一中街太入迷搞丟背包 台中警1小時速尋回

2019-05-01 11:51

雲林6警分局長大風吹全異動 今布達交接

2019-05-01 11:31

母親節送什麼禮？ 台北執行分署鑽戒香水讓你挑

2019-05-01 11:22

毒販大盤商藏日租套房販毒 現金太多警借點鈔機算錢

2019-05-01 11:14

影／81歲老翁倒車來回搞3次 2度擦撞一旁百萬賓士無感

2019-05-01 10:28

女小編警大法律系第一名畢 高雄航警IG貼文好活潑

2019-05-01 10:21

網路糾紛相約談判 1青少年遭呼巴掌送醫觀察

2019-05-01 09:53

影／休閒麻將館變賭場 賭客辯「外面換現金點數」漏餡

2019-05-01 09:31

影／車上藏槍毒 猛踩油門想倒車逃逸 卡分隔島被逮

2019-05-01 09:20

影／巡邏警車攔下夜間騎單車老人家 暖舉動令人窩心

2019-05-01 08:40
看更多

熱門文章

會計事務所女員工惦惦吃三碗公 侵佔李鵠餅店2508萬

2019-05-01 14:26

台女談異國戀吵架攜子逃回娘家 伊拉克老公追殺岳父母

2019-05-01 15:22

士林雙屍案／為爭兒監護權殺害岳父母 伊拉克女婿攜子搭機逃日本

2019-05-01 13:23

疑殺岳父母逃離台灣 伊拉克女婿今Line妻「孩子平安」

2019-05-01 17:58

殺害台灣岳父母伊拉克兇嫌照片曝光 檢方：全力追查

2019-05-01 16:17

涉殺岳父母伊拉克男是足球金童 曾奪日福井足球賽冠軍

2019-05-01 18:50

李鵠餅店遭侵占2508萬 國稅局：雖是受害者還是得補稅

2019-05-01 16:20

雙親疑被伊拉克老公殺 女做筆錄突接視訊「孩子想妳」

2019-05-01 23:17

嗆對韓國瑜不利帳號 IP確定來自境外

2019-05-01 21:54

北市夫妻疑被伊拉克籍女婿殺害 警方全力追查中

2019-05-01 12:30

影／老師上課學生丟煙霧彈還上網炫耀 網友感嘆

2019-05-01 12:36

藝人小亮哥被控詐欺開庭 場面火爆

2019-05-01 20:17

北市分局警備隊2警飆罵互告 隊長想壓沒壓下來

2019-05-01 14:14

傻眼！一天接19張罰單 原來是被檢舉

2019-05-02 09:31

苗栗4個警分局長異動 賴銘助「重」返苗栗分局

2019-05-01 12:22

金門驚傳安親班體罰？ 家長控訴孩子遭冷血師狠踹

2019-05-01 17:02

士林雙屍案／伊拉克籍女婿涉案 刑事局：已通報日方

2019-05-01 14:22

彰化縣6分局今走馬換將 方仰寧當場交付5大任務

2019-05-01 12:18

桃園變態中醫診所主任 咖啡摻安眠藥硬上女會計

2019-05-01 22:47

夾娃娃機出「怪招」 爽夾萬元3C產品卻吃上官司

2019-05-02 08:27

「皮膚真白、想加妳好友」 消防員撩妹記過調職

2019-05-01 14:11

士林老夫婦命案今晚相驗 死者子女現身

2019-05-01 19:33

影／一中商圈連撞12車4人送醫 路人遭撞飛車頂畫面曝光

2019-05-01 17:42

台灣出現另類山老鼠 移民署台東專勤隊逮外勞盜伐集團

2019-05-01 16:17

派出所牆外「POLICE」投影 民讚：黑暗中的明燈

2019-05-01 15:16

桃園鬼父5年性侵女兒315次 落網稱「和她感覺像情侶」

2019-05-02 09:30

北市老夫妻遭勒斃家中燈未開 鄰居：以為他們回南部

2019-05-01 17:47

老字號「永福樓」負責人 遭控性侵不起訴

2019-05-01 21:30

直播譙三立一哥家暴、玩3P 資深藝人判賠50萬登報道歉

2019-05-01 18:11

男就醫罵髒話嗆「打死你」遭判8月 醫：只能說抱歉囉

2019-05-01 23:33

影／「神車」上國道互不禮讓 警：右車該讓左車

2019-05-01 12:44

超商繳費少一張千元 店長堅持「點鈔機不會錯」

2019-05-02 11:12

傷口縫合皮膚皺到無敵醜 網友：又不是在修補屍體

2019-05-01 21:01

影／可惡山老鼠！盗伐700年檜木樹瘤被逮

2019-05-01 12:18

供嫌犯下車點破樹林情殺案 運將：只是做該做的事

2019-05-01 16:36

桃園警員盜所長印章私改班表 繳4萬元獲緩起訴

2019-05-01 13:01

降級就可抓來吃？男捕幼山羌公然宰殺烹煮被逮罰6萬

2019-05-01 16:30

伊拉克男逃出境 追緝難度高

2019-05-02 00:36

影╱網友嗆「韓國瑜必死」還寫恐嚇信 維安加強隨扈增至6人

2019-05-01 15:45

蔡英文走訪淡水老街 男子未在意見表達區抗議被警帶離

2019-05-01 17:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top