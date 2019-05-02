計程車五一勞動節拚經濟 中山高遇鐵棍火爆男髒話飆罵
計程車司機五一勞動節還上班拚經濟，載客人行駛中山高桃園路段因為防右側車輛靠近按喇叭，卻惹惱前面轎車駕駛人，不但在快車道減速逼計程車停車，還持鐵棍下車還用髒話飆罵司機、乘客，還嗆「醬開計程車嗎」、「下車啊」，計程車司機頻頻「失禮啦、失禮啦，啊旁邊有車...」，轎車駕駛人聽了還是不爽，「啊我就沒關係厚」，回車上前怒氣難消再「問候」司機和乘客的媽媽，才結束一場高速公路快車道驚魂記。
事件發生在昨天五一勞動節下午約2點30分，po文者表示從桃園國際機場搭計程車準備回台北，計程車行駛中山高桃園往新北路段發生這種事，一直到po文時還心有餘悸，不禁感慨「請問這是新北市、桃園市交通日常嗎」，意思是常常這樣嗎，文字底下還註明向新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦、爆料公社、危險駕駛等粉絲團和媒體陳情。
國道警方今天上午表示，目前尚未接獲計程車司機報案，已主動聯繫貼文者請計程車司機前來報案。有關自小客車駕駛的行為，警方表示刑法的部分已涉嫌恐嚇、強制跟公然侮辱，違規的部分則違反道路交通管理處罰條例第43條第一項第四款危險駕車，無故在車道上停車處6000元以上2萬4000元以下罰鍰，可當場禁止駕駛並吊扣該汽車牌照3個月。
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