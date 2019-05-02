計程車五一勞動節拚經濟 中山高遇鐵棍火爆男髒話飆罵

2019-05-02 11:35 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



五一勞動節計程司機上班載客在高速公路遇火爆男還用髒話飆罵。記者鄭國樑／翻攝 分享 facebook 計程車司機五一勞動節還上班拚經濟，載客人行駛中山高桃園路段因為防右側車輛靠近按喇叭，卻惹惱前面轎車駕駛人，不但在快車道減速逼計程車停車，還持鐵棍下車還用髒話飆罵司機、乘客，還嗆「醬開計程車嗎」、「下車啊」，計程車司機頻頻「失禮啦、失禮啦，啊旁邊有車...」，轎車駕駛人聽了還是不爽，「啊我就沒關係厚」，回車上前怒氣難消再「問候」司機和乘客的媽媽，才結束一場高速公路快車道驚魂記。

事件發生在昨天五一勞動節下午約2點30分，po文者表示從桃園國際機場搭計程車準備回台北，計程車行駛中山高桃園往新北路段發生這種事，一直到po文時還心有餘悸，不禁感慨「請問這是新北市、桃園市交通日常嗎」，意思是常常這樣嗎，文字底下還註明向新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦、爆料公社、危險駕駛等粉絲團和媒體陳情。