疑一句「小屁孩」 台東小四生遭3國中生K

2019-05-02 10:18 聯合報 記者 聯合報 記者 尤聰光 ╱即時報導



台東臉書社團台東大小事，昨晚貼文指出一名單親媽媽就讀小學四年級的孩子，在前往郵局的途中，不明原因遭到國中生欺負霸凌，並質疑報案後警方及校方處理態度消極，貼文引發熱烈討論。不過，警方澄清表示，案件早已受理調查偵辦中，並無拖延。

警方表示，案發時間在24日，當天接獲報案後，就立即受理展開調查，也調閱監視器畫面，並將涉案的3名國中生由被害人指認，被害人相關筆錄也製作完成，唯3位國中生未成年，傳喚到案說明需家長陪同，因此時間上有所不一，目前積極辦理中。

台東縣政府教育處表示，事發第一時間兩所學校立即通報教育處，並對涉案的學生及被害學生分別進行處分及關懷輔導作為，學校也配合警方做後續的處裡，沒有不聞不問，可能是處理過程中，家長有認知上的誤會。

貼文指稱，該母親為單親媽媽，因住院開刀，孩子放學後幫母親到郵局寄錢，卻遭到一群（國中生）霸凌毆打，打的渾身是傷(現在已經停課，在家養傷)。反映校方及警方，卻不聞不問，懇請社會大眾幫忙分享出去，讓校方及警方能重視，能還給孩子一個安全的校園上課，別讓有類似的情況，發生在別的小孩身上。