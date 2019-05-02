親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
外籍女婿殺人案
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

2個網路帳號！ 看懂韓國瑜為何不再堅持「愛與包容」

郭董告知參選要當「和平製造者」 川普：總統不好做

疑一句「小屁孩」 台東小四生遭3國中生K

2019-05-02 10:18聯合報 記者尤聰光╱即時報導

台東臉書社團台東大小事，昨晚貼文指出一名單親媽媽就讀小學四年級的孩子，在前往郵局的途中，不明原因遭到國中生欺負霸凌，並質疑報案後警方及校方處理態度消極，貼文引發熱烈討論。不過，警方澄清表示，案件早已受理調查偵辦中，並無拖延。

警方表示，案發時間在24日，當天接獲報案後，就立即受理展開調查，也調閱監視器畫面，並將涉案的3名國中生由被害人指認，被害人相關筆錄也製作完成，唯3位國中生未成年，傳喚到案說明需家長陪同，因此時間上有所不一，目前積極辦理中。

台東縣政府教育處表示，事發第一時間兩所學校立即通報教育處，並對涉案的學生及被害學生分別進行處分及關懷輔導作為，學校也配合警方做後續的處裡，沒有不聞不問，可能是處理過程中，家長有認知上的誤會。

貼文指稱，該母親為單親媽媽，因住院開刀，孩子放學後幫母親到郵局寄錢，卻遭到一群（國中生）霸凌毆打，打的渾身是傷(現在已經停課，在家養傷)。反映校方及警方，卻不聞不問，懇請社會大眾幫忙分享出去，讓校方及警方能重視，能還給孩子一個安全的校園上課，別讓有類似的情況，發生在別的小孩身上。

經了解這起霸凌事件，起因疑為3國中生稱被害學童是「小屁孩」，被害學童不甘被譏，回應「你們也是小屁孩」，引來國中生不滿，最後動手欺負。

台東臉書社團台東大小事，昨天晚間貼文指出一名單親媽媽的小孩，遭到國中生欺負霸凌。...
台東臉書社團台東大小事，昨天晚間貼文指出一名單親媽媽的小孩，遭到國中生欺負霸凌。記者尤聰光／翻攝
分享

國中生台東霸凌
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

夾娃娃機出「怪招」 爽夾萬元3C產品卻吃上官司

2019-05-02 08:27

另類團圓！警找回婦人身份 21年後骨灰與先生相伴

2019-05-02 08:26

北宜公路傳貨車翻落山谷意外 貨車駕駛不幸死亡

2019-05-01 19:31

影╱桃園機場旁汽修廠大火 廠房維修車付之一炬

2019-05-01 19:03

板橋計程車火燒車現焦屍 檢警確認死者活活燒死

2019-05-01 18:36

8旬翁跌坐路旁褲沾泥 熱心警替他換新褲送他回家

2019-05-01 18:19

桃園機場旁汽修廠大火 機場國2遠遠看見濃煙衝天

2019-05-01 18:17

北市老夫妻遭勒斃家中燈未開 鄰居：以為他們回南部

2019-05-01 17:47

影／一中商圈連撞12車4人送醫 路人遭撞飛車頂畫面曝光

2019-05-01 17:42

北宜公路傳意外 貨車翻落10公尺邊坡1人受困

2019-05-01 17:42

影／吃降血壓藥開車頭暈？ 撞12車4人受傷送醫

2019-05-01 17:11

金門驚傳安親班體罰？ 家長控訴孩子遭冷血師狠踹

2019-05-01 17:02

供嫌犯下車點破樹林情殺案 運將：只是做該做的事

2019-05-01 16:36

永和傳女高中生被跟蹤 男主動出面澄清

2019-05-01 16:29

派出所牆外「POLICE」投影 民讚：黑暗中的明燈

2019-05-01 15:16

「皮膚真白、想加妳好友」 消防員撩妹記過調職

2019-05-01 14:11

鑰匙打不開家門疑遭小偷闖入 報警求救結局超尷尬

2019-05-01 13:40

新竹市警分局長大洗牌 林智堅承諾警力補好補滿

2019-05-01 13:27

計程車起火全面燃燒 車內驚見一焦屍

2019-05-01 13:00

影／老師上課學生丟煙霧彈還上網炫耀 網友感嘆

2019-05-01 12:36

苗栗4個警分局長異動 賴銘助「重」返苗栗分局

2019-05-01 12:22

男子倒車逃逸拒攔查 自撞分隔島遭霹靂小組帥氣制伏

2019-05-01 12:21

高雄海關破紀錄！緝獲高雄港史上最大宗紅酒走私案

2019-05-01 12:19

影／可惡山老鼠！盗伐700年檜木樹瘤被逮

2019-05-01 12:18

彰化縣6分局今走馬換將 方仰寧當場交付5大任務

2019-05-01 12:18

基隆女子墜樓 1樓遮雨棚保她一命

2019-05-01 12:16

陸女逛一中街太入迷搞丟背包 台中警1小時速尋回

2019-05-01 11:51

雲林6警分局長大風吹全異動 今布達交接

2019-05-01 11:31

母親節送什麼禮？ 台北執行分署鑽戒香水讓你挑

2019-05-01 11:22

毒販大盤商藏日租套房販毒 現金太多警借點鈔機算錢

2019-05-01 11:14

影／81歲老翁倒車來回搞3次 2度擦撞一旁百萬賓士無感

2019-05-01 10:28

女小編警大法律系第一名畢 高雄航警IG貼文好活潑

2019-05-01 10:21

網路糾紛相約談判 1青少年遭呼巴掌送醫觀察

2019-05-01 09:53

影／休閒麻將館變賭場 賭客辯「外面換現金點數」漏餡

2019-05-01 09:31

影／車上藏槍毒 猛踩油門想倒車逃逸 卡分隔島被逮

2019-05-01 09:20

影／巡邏警車攔下夜間騎單車老人家 暖舉動令人窩心

2019-05-01 08:40

「愛客發」之爭 徐豪雄、呂自修首次對質引舌戰！

2019-04-26 13:09

警察人事第4波 77名高階警官異動

2019-04-09 16:37

台中夜店鬥毆 警方帶回8人偵辦

2019-03-23 21:02
看更多

熱門文章

會計事務所女員工惦惦吃三碗公 侵佔李鵠餅店2508萬

2019-05-01 14:26

台女談異國戀吵架攜子逃回娘家 伊拉克老公追殺岳父母

2019-05-01 15:22

士林雙屍案／為爭兒監護權殺害岳父母 伊拉克女婿攜子搭機逃日本

2019-05-01 13:23

殺害台灣岳父母伊拉克兇嫌照片曝光 檢方：全力追查

2019-05-01 16:17

疑殺岳父母逃離台灣 伊拉克女婿今Line妻「孩子平安」

2019-05-01 17:58

涉殺岳父母伊拉克男是足球金童 曾奪日福井足球賽冠軍

2019-05-01 18:50

北市士林區發生老夫妻雙屍命案 屋主脖子纏毛巾疑遭勒斃

2019-05-01 10:40

李鵠餅店遭侵占2508萬 國稅局：雖是受害者還是得補稅

2019-05-01 16:20

雙親疑被伊拉克老公殺 女做筆錄突接視訊「孩子想妳」

2019-05-01 23:17

北市夫妻疑被伊拉克籍女婿殺害 警方全力追查中

2019-05-01 12:30

嗆對韓國瑜不利帳號 IP確定來自境外

2019-05-01 21:54

影／老師上課學生丟煙霧彈還上網炫耀 網友感嘆

2019-05-01 12:36

藝人小亮哥被控詐欺開庭 場面火爆

2019-05-01 20:17

快取寶第二波起訴18人 赫見地方民意代表

2019-05-01 10:41

林俊佑遭免職 職務法庭：他言行乖張損司法形象

2019-05-01 11:33

北市分局警備隊2警飆罵互告 隊長想壓沒壓下來

2019-05-01 14:14

苗栗4個警分局長異動 賴銘助「重」返苗栗分局

2019-05-01 12:22

金門驚傳安親班體罰？ 家長控訴孩子遭冷血師狠踹

2019-05-01 17:02

士林雙屍案／伊拉克籍女婿涉案 刑事局：已通報日方

2019-05-01 14:22

彰化縣6分局今走馬換將 方仰寧當場交付5大任務

2019-05-01 12:18

「皮膚真白、想加妳好友」 消防員撩妹記過調職

2019-05-01 14:11

桃園變態中醫診所主任 咖啡摻安眠藥硬上女會計

2019-05-01 22:47

士林老夫婦命案今晚相驗 死者子女現身

2019-05-01 19:33

影／一中商圈連撞12車4人送醫 路人遭撞飛車頂畫面曝光

2019-05-01 17:42

台灣出現另類山老鼠 移民署台東專勤隊逮外勞盜伐集團

2019-05-01 16:17

派出所牆外「POLICE」投影 民讚：黑暗中的明燈

2019-05-01 15:16

北市老夫妻遭勒斃家中燈未開 鄰居：以為他們回南部

2019-05-01 17:47

老字號「永福樓」負責人 遭控性侵不起訴

2019-05-01 21:30

夾娃娃機出「怪招」 爽夾萬元3C產品卻吃上官司

2019-05-02 08:27

軍備局廠長扣下屬獎金當餐會買酒錢 涉瀆職被起訴

2019-05-01 11:27

直播譙三立一哥家暴、玩3P 資深藝人判賠50萬登報道歉

2019-05-01 18:11

影／「神車」上國道互不禮讓 警：右車該讓左車

2019-05-01 12:44

男就醫罵髒話嗆「打死你」遭判8月 醫：只能說抱歉囉

2019-05-01 23:33

影／可惡山老鼠！盗伐700年檜木樹瘤被逮

2019-05-01 12:18

供嫌犯下車點破樹林情殺案 運將：只是做該做的事

2019-05-01 16:36

傷口縫合皮膚皺到無敵醜 網友：又不是在修補屍體

2019-05-01 21:01

傻眼！一天接19張罰單 原來是被檢舉

2019-05-02 09:31

降級就可抓來吃？男捕幼山羌公然宰殺烹煮被逮罰6萬

2019-05-01 16:30

專挑高鐵遺失物 他假冒失主1年多狂詐領18次

2019-05-01 10:34

桃園警員盜所長印章私改班表 繳4萬元獲緩起訴

2019-05-01 13:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top