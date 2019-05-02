夾娃娃機出「怪招」 爽夾萬元3C產品卻吃上官司

2019-05-02 08:27 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



網路搜尋關鍵字「夾娃娃機台、教學」，就出現許多夾娃娃機台網紅YouTuber教學(示意圖，非新聞當事人)。圖／擷取自YouTube 分享 facebook 23歲徐男愛夾娃娃機台，夥同林等3人到台中市一家娃娃機店內消費，徐男竟以踢機台等「怪招」，讓機台內的藍芽喇叭、耳機、行動電源等高單價產品掉落，僅花費1千餘元就獲得市值1萬3千元的3C產品。

店長查閱監視器發現徐男出怪招作弊，氣得報警。徐男辯稱，高超的抓娃娃機技術全靠網路YouTube影片自學，且硬坳腳踢機台是一種「怪招竅門」，不知道自己因此得吃上詐欺罪嫌官司。

社群平台YouTube搜尋關鍵字「夾娃娃機台、教學」，就出現許多技術高超的夾娃娃機台YouTuber教學，教授機台爪子擺放位置、倒爪技巧、如何選取最佳商品位置等技術教學。

台中市23歲徐男平日興趣就是夾娃娃機台，今年初與林姓等3名友人到台中市一家娃娃機台店消費，徐男鎖定高單價3C商品，在林男(23歲)協助下，只要商品掉在洞口附近，兩人就以腳猛踹機台，造成機台搖晃、商品掉落。

短短1小時內，徐男以「腳踹機台」等怪招方式，將機台內的藍芽喇叭、耳機、手機充電器等7樣高檔3C產品輕鬆帶走。

娃娃機台店店長發現市價1萬3千多元的高檔3C產品短缺，調閱監視器發現徐男等人以腳重踹機台等投機取巧方式取得商品，氣得報警。

警方鎖定徐男，本周一請徐到案說明，徐男稱自己夾娃娃機技巧全靠網路YouTube「自學」，其中有一招是「腳踹機台」，強調自己只是參照YouTuber網紅教學的「怪招竅門」來玩機台，不知道這樣做有違法。