夾娃娃機出「怪招」 爽夾萬元3C產品卻吃上官司
23歲徐男愛夾娃娃機台，夥同林等3人到台中市一家娃娃機店內消費，徐男竟以踢機台等「怪招」，讓機台內的藍芽喇叭、耳機、行動電源等高單價產品掉落，僅花費1千餘元就獲得市值1萬3千元的3C產品。
店長查閱監視器發現徐男出怪招作弊，氣得報警。徐男辯稱，高超的抓娃娃機技術全靠網路YouTube影片自學，且硬坳腳踢機台是一種「怪招竅門」，不知道自己因此得吃上詐欺罪嫌官司。
社群平台YouTube搜尋關鍵字「夾娃娃機台、教學」，就出現許多技術高超的夾娃娃機台YouTuber教學，教授機台爪子擺放位置、倒爪技巧、如何選取最佳商品位置等技術教學。
台中市23歲徐男平日興趣就是夾娃娃機台，今年初與林姓等3名友人到台中市一家娃娃機台店消費，徐男鎖定高單價3C商品，在林男(23歲)協助下，只要商品掉在洞口附近，兩人就以腳猛踹機台，造成機台搖晃、商品掉落。
短短1小時內，徐男以「腳踹機台」等怪招方式，將機台內的藍芽喇叭、耳機、手機充電器等7樣高檔3C產品輕鬆帶走。
娃娃機台店店長發現市價1萬3千多元的高檔3C產品短缺，調閱監視器發現徐男等人以腳重踹機台等投機取巧方式取得商品，氣得報警。
警方鎖定徐男，本周一請徐到案說明，徐男稱自己夾娃娃機技巧全靠網路YouTube「自學」，其中有一招是「腳踹機台」，強調自己只是參照YouTuber網紅教學的「怪招竅門」來玩機台，不知道這樣做有違法。
林姓友人坦承協助徐男腳踹機台取得商品，因投幣的1千多元全由徐男支出，抓到的產品全由徐男帶走，他與在旁觀看的另2名友人沒有拿任何產品，隨後4人乘車離開。警詢後將徐男、林男依詐欺罪嫌函送法辦。
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