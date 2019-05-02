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另類團圓！警找回婦人身份 21年後骨灰與先生相伴

2019-05-02 08:26聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

臺南市政府警察局麻豆分局麻豆派出所巡佐吳孟宇為逝世的不明身分婦人，找回失聯21年的家人，當年報警協尋的婦人先生已經去世，他調閲子女照片比對，發現長子和婦人很像，子女專程南下感謝，並將母親遺骨牌位迎回與父親一起團圓。

吳孟宇表示，他日前警政知識網身分不明系統查得一筆通報資料，內容為臺中市政府社會局有一名被安置的身分不明婦人無家屬認領，該名婦人是88年間在臺中市潭子區因發生交通事被民眾發現報案，因當時該婦人身上無攜帶證件，查無身分，後續被社會局安置。

婦人104年間病逝，公告屆滿後，仍然無家屬出面指認。他得知該通報資料後便著手比對，逐一過濾失蹤人口歷史報案紀錄，歷經半個月時間，比對上百筆資料，最終查得一筆臺中市北區走失的民眾，經聯繫家屬出面指認後，婦人的身分才終於被解開。

原來婦人姓樊（34年次、喪偶、育有2子2女(1女被收養)，民國88年(當時54歲)因精神疾病走失，不知去向，104年時病逝時，由臺中市政府社會局協助後事處置。

家屬對於警方能協助找回失蹤的母親十分感激，並表示會在最短時間將母親的骨灰接回與父親安置一起，日前自中、北部南下至麻豆分局，親自向員警感謝。

吳孟宇表示，他在身分不明系統上隨意瀏覽早期通報的資料，不經意的看到1筆臺中社會局88年安置的身分不明婦人，循線得知該婦人104年已經過世，然而社會局委託禮儀公司協助處理後事，牌位入公塔，看到後依然會想比對看看。

吳孟宇調閱當年所有報失蹤的記錄資料，其中1筆住臺中的報案人是其配偶，查配偶已經過世，就把他的小孩調出身分證的照片，我就覺得長子跟婦人很像，於是就傳了照片讓她的子女指認，住鶯歌的長女一看到照片就肯定的說是她媽媽沒錯。

樊姓婦人的子女日前親自到麻豆派出所瞭解從她母親被安置到過世的情形，也感謝警方幫助她們子女找到失蹤21年的母親，然後再循著禮儀公司把母親的骨灰牌位接回去和父親放一起。

麻豆警分局長楊慶裕表示，由於警政和社政共同努力下，讓原本有缺角或遺憾的家庭，可以團聚，可以有盡孝的機會，沒有遺憾，間接也讓所有失蹤家屬相信，凡事都可以趨向希望。

台南市麻豆警分局尋人高手吳孟宇（左三）為婦人找回失聯21年的家人，其子女南下表達...
台南市麻豆警分局尋人高手吳孟宇（左三）為婦人找回失聯21年的家人，其子女南下表達感謝。圖/麻豆警分局提供
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失蹤警察臺南
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