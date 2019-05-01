北宜公路傳貨車翻落山谷意外 貨車駕駛不幸死亡

2019-05-01 19:31 聯合報 記者 聯合報 記者 柯毓庭 ╱即時報導



新北市坪林區北宜公路，今天下午5時許傳出26噸營業大貨車翻落10公尺深山谷事故，造成1死1輕傷，消防獲報後趕赴現場救援。

警消指出，今日下午新北市坪林區北宜公路慶林宮牌樓附近往台北方向，載送洗腎藥水的26噸營業大貨車，從宜蘭送完貨要返回台北，途中疑因過彎不慎衝到對向，撞上護欄後直接翻落約10公尺山谷；消防獲報後派遣救護車3輛、救災車7輛前往救援。

車上駕駛與乘客共2人，乘客自行脫困，男駕駛則因傷重當場死亡，事故原因，仍有待警方進一步釐清。