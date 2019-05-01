板橋計程車火燒車現焦屍 檢警確認死者活活燒死

2019-05-01 18:36 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ╱即時報導



新北市板橋區今天發生一起計程車火燒車意外，火勢撲滅後，消防人員在駕駛座上發現一具焦屍，車內發現38歲陳姓男子證件，由於遺體焦黑，無法辨識，暫時將遺體移置市立板橋殯儀館冰存，警方下午報請新北地檢署檢察官相驗，證實死者確實是生前燒死，非死後故布疑陣，將採集DNA與家屬比對，進一步確認死者身分。

新北市消防局今天清晨6時許獲報，板橋區板橋華東街與板城路邊一輛計程車起火燃燒，消防人趕抵時，該車已全面燃燒，陷入一片火海，經消防人員撲滅火勢後，在駕駛座上發現一具焦屍。

警方鑑識人員到場勘察，研判火源係車內燒到車外，由車內引燃可能性居高，死者陳屍在計程車駕駛座，身體未發現遭綑綁等不自然狀態，腳踏墊處發現燒焦紙張，書寫內容已難辨識。，

警方在車內發現疑似死者燒焦的包包，內有證件等物品，車內遺留證件為38歲陳姓男子，經查，陳男設籍中和區，已離婚。經雲端資料庫查出陳姓男子妹妹及表弟，二人接獲警方通知到場指認，但因遺體焦黑，無法辨識，無法確認死者就是陳男，警方表示，將採集DNA與家屬比對，進一步確認死者身分。