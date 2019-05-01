北宜公路傳意外 貨車翻落10公尺邊坡1人受困

2019-05-01 17:42 聯合報 記者 聯合報 記者 柯毓庭 ╱即時報導



北宜公路今天下午傳出一輛貨車翻覆山坡的意外。記者柯毓庭／翻攝 分享 facebook

新北市坪林區北宜公路，今（1）天下午5時許傳出一台26噸營業大貨車翻落10公尺山坡事故，消防獲報後趕赴現場救援，目前男性駕駛1人則仍受困車中。

警消指出，今日下午新北市坪林區北宜公路慶林宮牌樓附近往台北方向，一台從宜蘭送完貨要返回台北的26噸營業大貨車，不明原因翻落約10公尺深山坡；消防獲報後派遣救護車3輛、救災車7輛前往救援，車上駕駛與乘客共2人，翻車後乘客自行脫困，男駕駛目前仍受困車中，消防正全力搶救。