金門驚傳安親班體罰？ 家長控訴孩子遭冷血師狠踹

2019-05-01 17:02 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



金門安親班驚傳暴力體罰事件，一位李小姐日前在臉書上控訴，就讀小六的兒子到安親班上課，因為忘了帶書法作業，慘遭老師狠踹，瘦小的身軀、纖細的雙腳被踹的全是瘀傷，讓家長相當心痛，沒想到家長前往安親了解情況，該位教師不但沒悔意，還冷漠指的說，「我就是穿這雙鞋踢的」，讓家長相當生氣，決定帶孩子前往醫院驗傷，不排除提告，金門縣教育處表示，已請社會處及縣警局介入調查，將依法裁處。

家住金城鎮的李小姐日前在臉書PO「我的小孩不乖嗎？」一文，傷心的陳述孩子上安親班，只因為沒帶功課到安親班，安親班的老師第一時間有打電話給她，她請老師寫一張備忘單，表示回家後會自行監督孩子，沒想到老師一掛完電話後，就猛踹暴打小孩，把孩子的雙腳都踹黑青。

李小姐氣憤的說，小孩的個性是有點懶散，但其實很乖，她無法接受孩子被霸凌，李小姐指出，小孩也應該要有基本的人權，不能遭到言語與行為上的霸凌，她只是想求一個公平與正義，希望不要再有下一個受害者；盼教育處將整起事件調查清楚。

李小姐的PO文也引起網友的討論，大部分的網友都說，「不管小孩行為如何？為人師表者都不應有此暴力行為，顯然體罰太過了！老師若不適任，须再次處理嚴懲，以防其他孩子再次受害！」、「太誇張了啦！直接驗傷提告了啊！」。

對此，金門縣教育處長羅德水表示，昨天在接獲民眾投訴這起體罰事件，第一時間有跟家長致意，他強調，教育處一定會依法行政，不會不了了之，教育處今日已會同社會處與警察局去安親班會勘調查，若查證屬實，安親班最重將面臨撤照處份，該名施暴教師五年內也不得從事教育相關工作，同時通報全國教育機構不得錄用。