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花蓮山難事故頻傳 民捐四輪傳動小貨車派上用場

2019-05-01 13:45中央社 花蓮縣1日電

花蓮縣境內山域面積廣大，山難事故頻傳，花蓮縣消防局救援任務繁重。經營事業有成的陳柏峰4月底捐贈一輛四輪傳動小貨車給消防局，日前花蓮南區發生4起山難，立即派上用場。

花蓮縣消防局長林文瑞說，花蓮轄區山域面積廣大，包括44座百岳、熱門路線包括北二段、奇萊連峰、能高安東軍、南三段、馬博拉斯橫斷、八通關越嶺道、新康橫斷等。

東有海岸山脈及郊山熱門景點眾多，如六十石山、赤柯山、羅山瀑布、黑暗部落等，總是吸引國內外遊客前來旅遊，但常因單獨行走、天候不佳、行經危險路段、輕忽體能狀況、糧食裝備攜帶不足等情形而向消防局報案請求救援。

日前義消第三大隊顧問主席邱創一與玉里分隊義消分隊長李騏洽談介紹下，陳柏峰一口答應捐贈花蓮縣消防局四輪傳動小貨車一輛，協助山難搜救等救災需求。

陳柏峰於台東長大，有感於花東資源不足，成功創業後仍不忘回饋社會，每年公益捐助新台幣數百萬元，其中對象包含各縣市消防局及教育單位。

花蓮縣消防局表示，4月24日至27日期間，陸續接獲4起山難案件，剛到玉里消防隊未滿一個月的四輪傳動小貨車立即派上用場，載送搜救人員、物資，執行山難搜救任務。

林文瑞表示，政府能力有限，民間力量無窮，消防局於捐贈者捐贈各式車輛、義消出力協助救災下，與警消一同合作保護人民生命、財產安全；陳柏峰熱心公益，捐贈救災車輛，提升救災效能，是保護民眾安全的幕後英雄。

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