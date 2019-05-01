新竹市警分局長大洗牌 林智堅承諾警力補好補滿

2019-05-01 13:27 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



新竹市警察局三個分局的分局長新官上任，包含新任主任秘書曹儒林、新任第一分局分局長張益禎、新任第二分局分局長鄭鴻文及新任第三分局分局長蘇保安等人，在警察局長鄧學鑫及新竹市長林智堅的監交下完成宣誓，林智堅承諾，將逐年增編預算讓警力補足至1111人。

警察局表示，新任主任秘書曹儒林過去曾在新竹市服務過，歷任竹崎、內埔、新竹市第三分局、屏東分局後，今起再回到新竹市服務；新任第一分局分局長張益禎53歲，也曾擔任竹市的保安科長及橫山、臺西及員林分局長，對新竹有充分的經驗；新任第二分局分局長鄭鴻文51歲，警大64期畢業，分別於金門、新城、苗栗擔任過分局長，資歷豐富，新轄區包含科學園區；新任第三分局分局長蘇保安48歲，歷任新城、台西分局兩任分局長。

卸任主任秘書曹祖榮調任基隆市警察局督察長、原第一分局分局長蕭惠珠調陞連江縣警察局督察長、原第二分局分局長林崇志調任彰化縣警察局彰化分局分局長、原第三分局分局長李俊德調任基隆市警察局第四分局分局長。