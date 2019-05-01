車貼鬼面貼紙嚇壞民眾 監理站：召回臨檢

2019-05-01 13:11 中央社 苗栗縣1日電



苗栗地檢署的免費停車場，有一輛自小客車後擋風玻璃貼鬼面貼紙，常有民眾嚇到，檢方暫貼上勸導單遮蔽並聯繫車主移車，監理單位表示，貼紙恐造成行車安全疑慮，將召回臨檢。

走進苗栗地檢署停車場，經過一輛藍色自小客車旁，隱約感覺有雙眼睛盯著，往車輛方向看過去，赫見小客車後擋風玻璃貼有一張女鬼頭照片，不少檢察官和法官都感覺到不自在，更有洽公民眾嚇一跳，直呼「心臟會停掉耶」。

苗栗地檢署指出，這輛藍色轎車已停放約2個多月，但苗栗縣警察局交通隊副隊長潘春林表示，因地檢署停車場為機關私人土地，不在道路交通管理處罰條例規範內，警方無法開罰。

苗栗監理站副站長鄭泉昌指出，車主於車輛車窗黏貼「鬼面貼紙」，造成其他駕駛人心生恐懼，甚至有影響行車安全疑慮，將依道路交通安全規則第45條第3項規定召回臨檢，若車主不依限期參加檢驗，可依道路交通管理處罰條例第17條規定，罰新台幣900元到1800元；逾期6個月以上者，註銷其牌照。

目前苗栗地檢署總務科已自行製作「勸導通知單」，呼籲車主不要長期占用停車位，張貼於車輛後擋風玻璃，勸導單大小剛好遮蔽鬼面貼紙，以免其他不知情的民眾再次被嚇到，同時積極聯繫車主移車。