親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

韓國瑜應該選總統嗎？老天鵝民調一面倒 77％希望他…

疑雨後視線不佳 計程車撞飛路人

2019-05-01 09:32聯合報 記者邱奕能╱即時報導

高雄市警消今天凌晨3時許獲報，新興區七賢一路發生計程車撞飛路人意外。警消趕抵後，見計程車引擎蓋撞凹陷及前擋玻璃破碎；被撞路人張姓男子頭部有撕裂傷、身體多處擦傷。

警方初步調查，楊姓男子（53歲）駕駛計程車東向西經過七賢一路時，疑似雨後視線不佳，撞飛張男（29歲）。到場員警對駕駛實施酒精濃度檢測，酒精值為0，肇事責任將由交通分隊做現場測繪處理。

高雄市警消今天凌晨3時許獲報，新興區七賢一路發生計程車撞飛路人意外。警消趕抵後，...
高雄市警消今天凌晨3時許獲報，新興區七賢一路發生計程車撞飛路人意外。警消趕抵後，見計程車引擎蓋撞凹陷及前擋玻璃破碎；被撞路人張姓男子頭部有撕裂傷、身體多處擦傷。記者邱奕能／翻攝
分享
高雄市警消今天凌晨3時許獲報，新興區七賢一路發生計程車撞飛路人意外。警消趕抵後，...
高雄市警消今天凌晨3時許獲報，新興區七賢一路發生計程車撞飛路人意外。警消趕抵後，見計程車引擎蓋撞凹陷及前擋玻璃破碎；被撞路人張姓男子頭部有撕裂傷、身體多處擦傷。記者邱奕能／翻攝
分享

計程車高雄市
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

警用電話爆漏洞 徐國勇：立即防堵並依法辦理

2019-05-01 10:04

影／休閒麻將館變賭場 賭客辯「外面換現金點數」漏餡

2019-05-01 09:31

影／車上藏槍毒 猛踩油門想倒車逃逸 卡分隔島被逮

2019-05-01 09:20

影／巡邏警車攔下夜間騎單車老人家 暖舉動令人窩心

2019-05-01 08:40

漁船陷火海 海巡救6人

2019-05-01 00:49

警車不開警示燈 「的確是比較好抓」違規

2019-04-30 23:07

警車夜巡不開警示燈 惹民怨

2019-04-30 23:05

老翁搭公車休克昏迷 司機2分鐘直開醫院救命

2019-04-30 19:30

輕熟女愛上美國大兵 想匯10萬多元見面險被騙

2019-04-30 19:07

影／驚險救援全都錄！船陷火海 5人抱浮球保命

2019-04-30 17:44

影／男騎自行車擦撞轎車 衝對向再撞公車成重傷

2019-04-30 17:42

影／台中太平祥順路 竊賊出沒市民憂

2019-04-30 17:34

婦人騎機車三貼衝進排水溝 2歲幼童趴水溝內被救起

2019-04-30 17:17

影／山路草堆驚見「頭骨」 警攀崩壁取回助死者回家

2019-04-30 16:25

市值千萬大陸香菇闖關 高雄關依法查扣

2019-04-30 16:20

影／男酒後帶槍駕車去上班 逆向擦撞遭警逮

2019-04-30 15:49

高雄海關緝私傳捷報 端午節前查獲貨櫃走私香菇

2019-04-30 15:46

預拌混凝土車翻覆 司機手腳骨折一度受困

2019-04-30 15:25

「山老鼠雷達站」盜伐通報平台 山友檢警聯合巡護山林

2019-04-30 15:15

兩舊珠寶盒竟引民恐慌 警追查是銀樓少東亂丟

2019-04-30 13:57

國道王田交流道混凝土車翻覆 消防人員救出受困司機

2019-04-30 13:41

男深夜揚言「考慮燒炭」 兩地警大動員要救他

2019-04-30 13:39

影／車友聚會遭尋釁 車行反無辜遭砸車

2019-04-30 13:12

山老鼠鎖定外勞當揹工獲利驚人 每人20天淨賺10餘萬

2019-04-30 13:07

影／司機員「啊」尖叫一聲 埔心站旅客疑跳軌當場死亡

2019-04-30 12:44

影／和家人吵架鬱卒 阿北要跳車嚇壞小黃運將

2019-04-30 11:23

急什麼？機車減速讓救護車先過 後面兩車煞不住撞一團

2019-04-30 10:42

影／阿伯洗腎途中昏倒 好鄰居趕緊報警救命

2019-04-30 09:28

影／警員為救受傷流浪狗急衝醫院 民眾說他活菩薩

2019-04-30 09:04

「愛客發」之爭 徐豪雄、呂自修首次對質引舌戰！

2019-04-26 13:09

警察人事第4波 77名高階警官異動

2019-04-09 16:37

台中夜店鬥毆 警方帶回8人偵辦

2019-03-23 21:02

同居年餘不知床邊人通緝 女子涉毒落網

2019-03-07 12:48

影╱人妻太美！ 變態日本男蹲地偷拍裙底

2019-03-06 13:29
看更多

熱門文章

「中國一點不能少」劉詩詩留台生子挨罵 他點出台灣有多好

2019-04-30 19:31

網友嗆對韓國瑜、韓冰不利 高市府擷圖提告

2019-04-30 14:03

大巨蛋停工遭判敗訴定讞 遠雄：尊重判決

2019-04-30 22:56

看窗外機車載長腿妹好羨慕 BMW駕駛：我是不是買錯車了

2019-04-30 11:25

影／韓國瑜遭恐嚇 警方：已掌握涉案人情資

2019-04-30 16:01

影／山路草堆驚見「頭骨」 警攀崩壁取回助死者回家

2019-04-30 16:25

阿里山製茶四天賺2.5萬 嘉義妹：一天薪水3000起跳

2019-04-30 16:00

經費呢？苗栗驚見紙糊測速照相 網揭真相在「後頭」

2019-04-30 14:12

阿嬤房間驚見「完美化石」 網笑：快點拿去博物館

2019-04-30 20:12

「月薪15萬包租婆」還要工作嗎？ 網掀正反論戰

2019-04-30 21:22

何孟宗升新城分局長 同事不捨送金階級章、獻愛的抱抱

2019-04-30 14:38

網友嗆聲要殺韓國瑜、抹黑韓冰 高市警偵辦查IP

2019-04-30 15:13

秦偉遭控性侵8女 二審仍判8年徒刑

2019-04-30 10:07

行刑式開10槍殺土城角頭 他提供槍彈賠250萬仍判15年

2019-04-30 19:30

小孩狂踹椅背沒在管 她一句「沒家教」讓媽媽玻璃心碎

2019-04-30 16:11

影／司機員「啊」尖叫一聲 埔心站旅客疑跳軌當場死亡

2019-04-30 12:44

租賃爭議不斷 女房東張淑晶因誣告再判5年6月

2019-04-30 16:36

接濟一家人 「假好人」逼她上床

2019-05-01 00:42

性侵獄友嫩妹 法官：雖然愛情不分年齡，但對方不同意

2019-04-30 14:38

公車司機連續上班19天中風倒地 光華巴士得賠償820萬元

2019-04-30 20:48

山老鼠鎖定外勞當揹工獲利驚人 每人20天淨賺10餘萬

2019-04-30 13:07

男星投資醫美爆糾紛 「黑道急救站」千金一併遭起訴

2019-04-30 11:10

1刀刺死人竟想零元和解 被害家屬斥：根本無悔意

2019-04-30 18:39

運將路中霸氣脫褲便溺 滿地「黃金」網諷水肥車？

2019-04-30 20:37

阿帕契營區士官為約砲 網PO迷彩服露鳥猥褻照

2019-04-30 10:37

看A片性慾高張 男子有病拒吃藥差點性侵親妹

2019-04-30 17:09

資遣不適任女員工案 台灣之星逆轉勝訴

2019-04-30 21:33

慶富積欠118名員工逾千萬薪資 法院判歇業認定屬實

2019-04-30 17:45

莫拉克國賠大逆轉 那瑪夏死者家屬敗訴

2019-04-30 20:52

女星前男友性侵外籍少女才入監 法院再判他賠180萬

2019-04-30 17:15

北市京華城土地開發案 最高行廢棄發回更審

2019-04-30 21:45

女嬰趴睡遭棉被悶死 保母淚灑法庭賠家屬737萬

2019-04-30 16:24

網友嗆對韓國瑜父女不利 警方偵辦

2019-05-01 00:29

大學生3年前性侵兩學童 老師發現這次又是他

2019-04-30 16:26

性愛小月曆詳載鹹濕偷情過程 小王判8月慘賠30萬

2019-04-30 14:02

急什麼？機車減速讓救護車先過 後面兩車煞不住撞一團

2019-04-30 10:42

老翁搭公車休克昏迷 司機2分鐘直開醫院救命

2019-04-30 19:30

女房東張淑晶 誣告判5年半

2019-05-01 00:52

影／燒死6人怨後背長腫瘤沒就醫 湯景華：都已經4月底了

2019-04-30 15:18

應召女碰到白嫖客 連房間費用都是她出的

2019-04-30 11:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top