高雄消防猛男拍宣導照 秀強大撩妹金句

2019-04-30 14:00 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



高市消防局五甲分隊隊員們，近期拍攝一組宣導照片，PO在五甲分隊粉絲團，消防隊員們展露身材，搭配防火防災知識宣導標語、「撩妹金句」，透過拍攝照片，讓更多人認識消防工作，期盼尊重消防專業，也傳達正確防火防災觀念，減少災害發生。未來陸續拍攝，希望將照片集結，出版五甲分隊消防月曆。

高市消防局五甲分隊有27名消防員，負責宣導業務吳偉民說，此次拍攝感謝「Mad默德－攝影工作室」，全力支援，他在1月初跟同事們說要拍攝宣導照，隊員們為呈現最好的一面，加強鍛鍊，4月拍攝，歷時2天。有9名消防員拍攝，分別為：徐志勝、李承修、李基源、吳偉民、高鈺閔、余家葦、方智陽、林文啟、徐煜昇。

吳偉民說，場景選在五甲分隊為主，搭配消防常用器材，破壞器材、鎖鏈、圓盤切割器，另外也拍攝救護題材，結合防火宣導知識標語、「撩妹金句」，讓宣導不呆板，也讓大家印象深刻。

吳偉民說，防火宣導觀念，提醒大家常見錯誤觀念，「火場躲浴室，絕對出大事」、「火災原則向下跑，切勿驚慌四處逃」，「開門遇濃煙，關門避難先」、「毛巾摀口鼻逃生，無效行為又費時」、「珍惜救護資源，尊重專業判斷」、「火災原則向下跑，切勿驚慌四處逃」。

吳偉民說，他們也想出「撩妹金句」，結合消防員拍攝搭配消防器材發想，包括「我的鎖鏈再強大也束縛不住我對你的衝動」、「遇到妳的剎那間，我內心閃燃不斷」、「靜脈注射是我進到妳心裡，唯一的途徑」。

吳偉民說，拍攝宣導照片，希望告訴民眾，消防工作面對許多疑難雜症，但濫用救災、救護資源的案件經常發生，又不理會消防員專業判斷，希望大家能尊重消防專業。