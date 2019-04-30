蘭嶼最近多竊案 部落：會遭詛咒與禍延子孫

2019-04-30 13:29 中央社 台東縣30日電



蘭嶼進入觀光季，最近發現有遊客機車被撬開偷竊，驚動達悟族部落指會遭詛咒與禍延子孫。蘭嶼鄉長夏曼‧迦拉牧說在島上當警察13年沒辦過偷竊案，有可能是外地宵小進入蘭嶼。

隨著飛魚季到來，天氣漸漸轉熱，遊客也開始進入蘭嶼島，最近有野銀部落民眾在網路貼文提醒遊客及導遊，財物請勿放車箱內，有人機車置物箱被撬開偷走錢。

民宿業者互相通知，提醒遊客，在純樸的蘭嶼島引起騷動，警方相當重視，加強夜間和觀光景點巡邏。

鄉長夏曼‧迦拉牧指蘭嶼治安非常好，他在擔任鄉長之前，陸續在蘭嶼當了13年警察，印象中沒有辦過竊案，頂多就是小孩子好玩，拿放在機車置物籃上的東西，很少有偷取財物，但最近一連發現3件偷竊案，驚動達悟族部落，初步判斷有可能是來自台灣的宵小順手牽羊。

夏曼‧迦拉牧歡迎遊客到蘭嶼，但也同時提醒居民及遊客，騎車外出切勿將貴重物品放置機車置物箱內，避免有心人破壞竊取財物，尤其是浮潛或潛水，這種長時間的海底活動，不要攜帶太多財物。

蘭嶼蘭恩文教基金會執行長、文史工作者瑪拉歐斯說，蘭嶼島近這兩年才出現竊案，是很震驚的事。遊客停留在觀光景點的自小客車和機車，經常被撬開偷財物；不過，尚未聽說有住家財物被偷，有可能是竊盜集團進入蘭嶼，但也不排除是遊手好閒的島上青年所為。

瑪拉歐斯指出，在蘭嶼偷竊是很嚴重的事，部落會將竊賊取個綽號，這個綽號會傳到下一代，有意無意中會被提起。如果家人或是後代子孫和人吵架，對方就會把綽號拿出來罵對方說「你們家人有不良紀錄」。

瑪拉歐斯表示，偷竊行為除了會受到唾棄外，還會受到詛咒，居民會在羊、蘭嶼豬、芋頭和種的蔬果上加咒語，讓竊賊過的不順利，「很靈驗」。