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影／警員為救受傷流浪狗急衝醫院 民眾說他活菩薩

2019-04-30 09:04聯合報 記者游振昇╱即時報導

「撐一下！救你」台中警員蔡瑞修接到民眾求救，看到一隻車禍受傷流浪狗全身癱瘓，他立刻騎機車載到最近的動物醫院，還對流浪狗加油打氣，目擊民眾說他是活菩薩。

警察先生、警察先生請您救救牠！」台中沙鹿民眾日前在四平街113號前圍觀，巡經該處的沙鹿分駐所警員蔡瑞修、詹智皓見狀有異，立即下車查看。

一隻流浪狗「小黃」被不明車輛撞擊，頭部撕裂傷、口吐鮮血，躺在路旁奄奄一息，警員蔡瑞修見狀，等不及救援人員到場，立刻騎警用機車緊急將「小黃」送往動物醫院救命，還幫小黃付了醫藥費，民眾直呼「蔡警官是毛小孩的活菩薩」。

熱心民眾將整起事件經過PO在地方臉書「沙鹿之美」，原PO民眾表示，照片中的小黃被一輛快速行駛的汽車撞到，傷勢非常嚴重，當時牠已經在吐血，一邊的臉也都是血。

動物醫院獸醫師說，小黃已經是非常嚴重的腦震盪了，當天救小黃的愛心英雄是沙鹿分駐所的蔡警官，那時候他挽起袖子，抱起小黃就把牠送到動物醫院，他還幫小黃付了醫藥費，真的非常感謝他，獸醫師說蔡警官是一個很有愛心的警官。

另一位愛狗民眾表示，當時小黃很危急，吐了3次血，真的很怕牠就這樣沒了，當時只想要救，又不知怎麼救的哭喊，心真的很痛，等不到救援的人到來，「幸好老天聽到我們的哭喊，來了兩位救世主警察先生，謝謝兩位帥氣的警官幫忙，由衷的感謝您們，感恩不盡！有你們真好」。

沙鹿分駐所警員蔡瑞修表示，當時巡邏經過該處，發現民眾圍觀，赫然發現一隻流浪犬遭車輛撞擊後命在旦夕，當時他沒有多想，向民眾要一個箱子，騎警用機車鳴警笛，將小黃送到1公里外的動物醫院治療，蔡瑞修表示，他出發前還對小黃信心喊話表示：「撐一下！救你。」

幸在動物醫院緊急治療下，目前小黃已逐漸恢復健康，正在台中市動保處收容。動保處表示，等小黃傷勢完全復原後，會交給有愛心的民眾來認養。

流浪狗車禍受傷，警員騎機車載到醫院救。記者游振昇/翻攝
流浪狗車禍受傷，警員騎機車載到醫院救。記者游振昇/翻攝
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流浪狗車禍受傷，警員蔡瑞修騎機車載到醫院救。記者游振昇/翻攝
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流浪狗車禍受傷，警員騎機車載到醫院救。記者游振昇/翻攝
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動物醫院獸醫師警察
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