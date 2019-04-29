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警花勸說少婦別輕生 緊要關頭流浪警犬幫大忙

2019-04-29 20:14聯合報 記者邱瑞杰╱即時報導

基隆市李姓少婦和丈夫發生爭執，酒後搭計程車到八斗子漁港想輕生。警方帶進八斗子分駐所後，由女警湯惠婷勸說，分駐所流浪警犬「皮皮」也賣萌相助。李女情緒緩和後離開，但可能仍難釋懷又朝港邊走去，員警忙去勸阻，皮皮也大叫示警，阻止悲劇發生。

基隆市警２分局昨天說，4月27日上午7點一輛計程車停在八斗子分駐所前，司機向分駐所員警求助，因為他車上載的26歲李姓女子，情緒很不穩定。李女要求將她載到鄰近的八斗子漁港，似乎意圖輕生。

李女進到八斗子分駐所後，湯惠婷在一旁關心，想知道李女究竟為了什麼事難過。李女說，她因故與丈夫發生爭執，才會在飲酒後搭上計程車，想到八斗子港尋求「解脫」。

湯見李女心情抑鬱，情緒不穩，耐心陪伴聊天。分駐所飼養的警犬皮皮，彷彿也感受到湯惠婷的用意，在旁相伴，不時還上前賣萌撒嬌，讓李女心情逐漸好轉。

警方見李女似打消輕生念頭，接到警方通知的李女丈夫也趕到分駐所，便讓李女離去，沒想到李女又朝港邊走去，分駐所警、犬急忙再去「救人」，皮皮也被記了一筆功勞。

八斗子分駐所所長凃瑞祥說，皮皮原本是流浪狗，因為分駐所３名女子關心牠，幾次餵食就成了分駐所警犬，有時會進到分駐所，多數時間會躺在分駐所門口，協助警衛。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

基隆警二分局八斗子分駐所女警湯惠婷和警犬皮皮，合力阻止女子輕子。圖／警方提供
基隆警二分局八斗子分駐所女警湯惠婷和警犬皮皮，合力阻止女子輕子。圖／警方提供
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李女有輕生意圖，女警湯惠婷好言相勸，警犬皮皮也在旁賣萌相助。圖／警方提供
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計程車基隆流浪狗
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