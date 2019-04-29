日頭赤焰焰9旬老翁電動車卡路中 員警護送返家

2019-04-29 16:40 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



屏東一名家住南州鄉91歲謝姓老翁，騎乘電動車獨自前往10公里遠的潮州鎮就診，但返程時電動車沒了電卡在路中央，當時氣溫近35度，老翁曝曬烈日下不知所措，幸好東港分局員警經過，才將謝姓老翁平安護送到家。

東港分局崁頂分駐所所長黃賢隆、警員林進文，於日前執行巡邏勤務時，行經崁頂鄉南二高下平面道路，發現一輛電動車停在路中央，車上一名老翁在烈日下不停東張西望，上前關懷得知電動輔助車沒電，但老翁無法正確說出姓名與年籍資料，警方經由M-Police人臉辨識系統進行查詢得知謝姓老翁基本資料。

警方表示，擔心謝姓老翁中暑，加上電動車停在路中央影響交通，經瞭解老翁因前往潮州鎮某診所就醫，欲騎乘電動輔助車返家時，結果半途突然沒電，連絡老翁兒子卻因外出工作無法即時趕來，警方為避免發生危險，於是先將電動車推至路旁安全處所，並以巡邏車將謝姓老翁護送返家，家屬對於警方熱心協助及積極處事十分感動，一再道謝，感謝警方協助，得以讓老翁平安返家，鄰居直誇員警真是「揪感心」。