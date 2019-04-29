日頭赤焰焰9旬老翁電動車卡路中 員警護送返家
屏東一名家住南州鄉91歲謝姓老翁，騎乘電動車獨自前往10公里遠的潮州鎮就診，但返程時電動車沒了電卡在路中央，當時氣溫近35度，老翁曝曬烈日下不知所措，幸好東港分局員警經過，才將謝姓老翁平安護送到家。
東港分局崁頂分駐所所長黃賢隆、警員林進文，於日前執行巡邏勤務時，行經崁頂鄉南二高下平面道路，發現一輛電動車停在路中央，車上一名老翁在烈日下不停東張西望，上前關懷得知電動輔助車沒電，但老翁無法正確說出姓名與年籍資料，警方經由M-Police人臉辨識系統進行查詢得知謝姓老翁基本資料。
警方表示，擔心謝姓老翁中暑，加上電動車停在路中央影響交通，經瞭解老翁因前往潮州鎮某診所就醫，欲騎乘電動輔助車返家時，結果半途突然沒電，連絡老翁兒子卻因外出工作無法即時趕來，警方為避免發生危險，於是先將電動車推至路旁安全處所，並以巡邏車將謝姓老翁護送返家，家屬對於警方熱心協助及積極處事十分感動，一再道謝，感謝警方協助，得以讓老翁平安返家，鄰居直誇員警真是「揪感心」。
東港警分局長劉清俊表示，同仁能秉持「同理心」及「即時關懷」之精神，落實為民服務工作，具體表現警察「人民保母」之溫馨助人正面形象，另呼籲家中如有失智的高齡長輩一定要多多關懷陪伴，避免讓其獨自出門，讓他攜帶愛心手鍊，並在身上放置寫有家中地址及聯絡電話的字卡或在其衣物上繡上可聯絡電話，不論他走失到哪，只要人們發現就能平安順利返家。
留言