女高中生離家稱「下輩子再當你們女兒」 父母驚報警

2019-04-29 15:47 聯合報 記者 聯合報 記者 柯毓庭 ╱即時報導



新北市新店區18歲女高中生昨（28）天留下一張紙條，寫下「下輩子再當你們女兒」後離家出走，嚇得父母報警處理，上網淚訴求助；警方迅速查出該名女高中生去找網友，對她動之以情勸說，原本女高中生不願意返家，在警方持續關懷下，今天終於同意返家與父母團圓。

新店警分局指出，該名女高中生去年10月間就曾離家出走，她27日晚間因不堪父母長期嘮叨，在家中留下寫有「下輩子再當你們女兒」的紙條後，便離家不知去向，也未帶手機出門。父母發現後，急得跑到派出所報案，更投書媒體，並在臉書上寫下「我們夫妻都是殘障人士，也是低收入戶，我們活下去唯一的目的是女兒...」等語，盼廣大網友協助尋人。

警方接獲報案後，發現女高中生曾用通訊軟體Line，與一林姓男網友相約新店區富貴街中央公園見面，2人後搭乘計程車前往中和區，最後回到新店區永安街與另一張姓男子見面，經通知林男、張男到案說明後，由新店警分局雙城派出所所長林維群、警員王晟哲、徐煒凱等3員在永安街尋獲女高中生。

女高中生起先表示不願意返家，在警方耐心的柔性勸說下，女高中生才願意放下嫌隙，與父母返家，結束虛驚一場。

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