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瀧奧山登山客失蹤16天找不到 「跟山神要人」尋獲遺體

2019-04-29 14:14聯合報 記者賴香珊╱即時報導

台北市任姓男子11日赴南投縣仁愛鄉瀧奧山登山健行，未料之後卻失聯、徹夜未歸，家屬12日通報協尋，經警消串連國軍、神鷹山區搜救隊等，再轉由民間搜救隊搜索，歷經17天昨終於尋獲，今吊掛下山。

南投縣消防局表示，12日獲報有任男攀登仁愛鄉瀧奧山，但因家屬當晚等不到該民眾下山，所以報案請求協尋；而任失聯前有與友人分享高山杜鵑花況，經查其車輛就停在台14甲線昆陽停車場，之後均未移動，研判仍在山區的可能性大。

當地消防隊因此成立前進指揮所，且串連在地警義消、國軍人力和神鷹山區搜救隊等組成搜救隊，每日調派10至40人不等大規模搜山，同時申請空勤勘查，但因該期間山區連日降雨，搜救難度驟升，直至26日搜救超過14天而暫告中止。

南投消防局第二大隊指出，依山搜規定，搜索達14天須暫告一個段落，考量消防人力與救災能量，且經失蹤者家屬同意後，由在地警義消、太管處、神鷹山區搜救隊等搜救人力在26日晚間撤出合歡山區，改由家屬找來的民間搜救隊接手。

搜救相關人員提到，轉由民間接手搜索後，持續鎖定未排除區域，但首日也沒能找到人，因此邀家屬到最後搜索區祭拜山神，「跟山神要人」且呼喊失蹤者回家，未料隔天就陸續發現登山杖、頭巾，最後在偏離路線約1公里處尋獲任男遺體。

而因昨尋獲時已是午後，因天象氣候不佳，無法申請空勤吊掛，南投縣消防局表示，今上午確認該山域上空天氣允許後，上午10時即申請直升機從台中清泉崗基地起飛，且於11時許完成吊掛任務，詳細死因則仍待檢警相驗。

任姓男子在南投仁愛瀧奧山失蹤16天，其家屬前天祭拜山神後，昨是第17天終於尋獲，...
任姓男子在南投仁愛瀧奧山失蹤16天，其家屬前天祭拜山神後，昨是第17天終於尋獲，今也順利吊掛下山。記者賴香珊／翻攝
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任姓男子在南投仁愛瀧奧山失蹤17天，經軍警消、義消、國軍、神鷹山搜隊和民間搜救隊...
任姓男子在南投仁愛瀧奧山失蹤17天，經軍警消、義消、國軍、神鷹山搜隊和民間搜救隊等接力搜索，昨尋獲。圖／讀者提供
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任姓男子在南投仁愛瀧奧山失蹤17天，經軍警消、義消、國軍、神鷹山搜隊和民間搜救隊...
任姓男子在南投仁愛瀧奧山失蹤17天，經軍警消、義消、國軍、神鷹山搜隊和民間搜救隊等接力搜索，昨尋獲。圖／讀者提供
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任姓男子在南投仁愛瀧奧山失蹤17天，經軍警消、義消、國軍、神鷹山搜隊和民間搜救隊...
任姓男子在南投仁愛瀧奧山失蹤17天，經軍警消、義消、國軍、神鷹山搜隊和民間搜救隊等接力搜索，昨尋獲。圖／讀者提供
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國軍失蹤直升機
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