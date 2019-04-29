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花蓮巡山員失聯 空勤直升機找到人

2019-04-29 13:27中央社 花蓮縣29日電

空勤總隊直升機今天上午出動兩架次，將在花蓮縣大分山待援的玉山國家公園管理處巡山員及搜救人員運載下山，這是空勤直升機連續第3天成功執行救援任務。

花蓮縣消防局24至26日連續接獲4起山難通報，其中一件25日報案地點位於八通關越嶺道托馬斯駐在所附近，一名玉管處南安管理站的巡山員失聯。消防局出動地面人員搜救，3天後找到失聯者，有脫水虛弱現象，所幸沒有受傷。

搜救人員將巡山員帶至大分山山屋待援，申請直升機運送。空中勤務總隊台東豐年機場駐地勤務第三大隊第三隊，今晨6時接獲總隊勤務指揮中心通知，派遣編號NA-703號的UH-60M直升機執行救援，以兩架次分別將巡山員及搜救人員運載至玉里運動場完成任務。

對於巡山員失聯，南安管理站相當低調，僅表示「人平安就好」。據了解，玉管處巡山員5人在17日從卓溪鄉南安出發，進入八通關越嶺道進行例行巡察工作，其中1人失聯，消防局接獲報案後上山搜救，3天後找到人。

花蓮縣消防局救災救護第三大隊大隊長呂冠辰表示，24日迄今發生的4起山域搜救事件，2件為登山客失聯，由搜救人員尋獲。空勤總隊27日吊掛攀登中央山脈南二段摔傷頭部的女山友，28日空勤載運在馬利加南東峰摔傷手部骨折女性山友，今天載回大分山失聯巡山員。

直升機玉山國家公園山友
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