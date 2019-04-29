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不滿父母長期嘮叨 新北警尋獲離家出走少女

2019-04-29 13:24中央社 新北29日電

新北市18歲黎姓少女，因不滿父母經常嘮叨，在家中留有恐有輕生念頭的書信後離家。警方依焦急萬分的父母報案提供資訊，調閱監視器循資料與通訊軟體內容，今天平安尋獲少女。

新北市新店警分局今天表示，雙城派出所員警今天凌晨2時30分許，在新店區永安街一處公寓尋獲失蹤的黎姓少女，並將她平安帶回給父母。

警方說，黎姓少女的父母，28日的清晨6時30分許，起床後發現18歲的黎女失蹤，匆忙趕到新店警分局雙城派出所通報。

黎女父母說，就讀高中的女兒，107年10月曾有離家紀錄，這次離家出走後還在家中留有書信，一張字條寫著「對不起，下輩子再當你們的女兒，我不是你們心想的完美，我愛你們。」內容恐有輕生念頭。黎女所有的行動電話遺留在家中，並未攜帶出門。

警方據報，立即以黎女住家為中心點，調閱監視器畫面往回追查，深夜僅有數輛車子經過黎宅附近。警方鎖定車輛逐一詢問相關資訊，但線索不易追查。

警方說，28日將近深夜11時許，黎女父母再度至雙城派出所，提供黎女通訊軟體內容，黎女與男性友人林男聊天紀錄顯示，相約在富貴街中央公園見面。

雙城派出所調閱公園周遭監視器，過濾畫面發現林男與黎女於28日凌晨2時40分許，兩人共同搭乘計程車離去。警方致電計程車司機詢問，確認為2人無誤，並在中和區中正路下車。

黎女父母聯繫林男與另一友人張男等2人，相互溝通後，兩名男子至雙城派出所指稱，黎女在永安街住處，精神狀況已穩定，暫時無自戕念頭。

員警立即趕赴查看找到黎女，當時，黎女不願隨警方返回派出所。經詢問黎女離家原因，是因不堪父母長期嘮叨，想要在外租屋獨立自主生活，才離家出走。

警方說，經溝通協調後，黎女今天凌晨才答應返回派出所，並安全由家長帶回照料。離家期間都是與林、張等2男子相處，並至住處聊天，傾吐心事。

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