「春天桃花瘋」警方加強在四草大橋巡邏防範

2019-04-29 11:20 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



台南市今年1月迄今，安平區共發生8人跳水輕生，3人死亡，警方在四草大橋、台南運河加強巡邏防制；警方說，輕者生雖不見得都和精神障礙有關，但民眾家中如有情緒問題，應多加關心關懷。

安南醫院精神科醫師唐心北今天指出，民間相傳「春天桃花開，桃花瘋」，形容春天精神障礙患者易發病的現象，初春至春、夏交接之際，天氣變化大，病患賀爾蒙增加，情緒大受天氣影響，家中有病患一定要按時服藥，如長時間睡不著，更要及早就醫治療。

市警四分局防治組統計，今年1月迄今，四草大橋發生5件5人跳水輕生，3名男性不幸死亡，2人獲救；台南運河發生3件3人跳水輕生，3人獲救。尤其4月以來，四草大橋上2名男子跳水輕生不幸死亡；轄區派出所加強巡邏防範。

唐心北說，早期農業時代，春天桃花開時，有思覺失調症女子，突然愛打扮，把自己扮成花枝招展，經常情緒激動，不想睡覺，常往外跑； 男生突然愛扮，亂花錢買同一種商品，同款商品買十多件，這些都是躁症外顯症狀，民間才有 「春天桃花開，桃花瘋」的俗諺。

至於鬱症病患的特徵，是長時間悶悶不樂，不愛理人，胡思亂想，腦子裡都是負面想法，有名上班族，因鬱症發作，不上班長達二周，還有輕生念頭，悲觀到想輕生。

唐心北提醒民眾，家中如果有躁症或鬱症病患，一定要按時服藥，如長時間睡不著，更易引起精神病發，一定要密切關注，最好及早送醫治療。