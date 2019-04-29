民興派出所前所長積勞成疾 52歲英才早逝今公祭

2019-04-29 09:29 聯合報 記者 聯合報 記者 謝恩得 ╱即時報導



故前民興所長何振吉因病英才早逝。圖／民眾提供 分享 facebook 嘉義縣警察局民雄分局警務員何振吉打擊犯罪不遺餘力，因勤務長期日夜顛倒，積勞成疾，在民興派出所長任內罹患肝病，調內勤養病，但不幸今年4月14日離世，享年52歲。縣警局同事們感慨警英殞落、英才早逝，深深悼惜，今天上午7時40分在喪宅舉行公祭，場面莊嚴。

何振吉出生於嘉義縣民雄鄉菁埔村農家子弟，生活節儉，事親至孝，自幼好打抱不平，高中畢業後投入警察行列，在職期間完成碩士學位，民國96年考上中央警察大學警佐班第2類深造，以優異成績畢業分發至嘉義縣警察局民雄分局第二組擔任查勤巡官。

何前所長為人正直、嫉惡如仇，任職期間績效卓著，各項專案工作評比經常名列前矛、屢獲獎賞，深受同仁與各級長官肯定，民國100年起在各級長官推舉，擔任民雄分局大林分駐所巡官兼副所長、豐收派出所巡官兼所長、大林分駐所巡官兼所長等職務，民國107年6月再升任民興派出所第七序列警務員兼所長 ，打擊犯罪不遺餘力的精神在雲林、嘉義警界相當有名，生平記功次數高達33次、嘉獎764次。

何振吉發現病情嚴重後，民雄分局本來要調他回內勤休養，何振吉卻表示他還可以擔任派出所長，民雄分局長堅持下，他才調回內勤。