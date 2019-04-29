台南女子突扯陌生女童髮 稱小孩身上會放電

2019-04-29 09:03 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



台南市南區昨晚6點多發生一起傷害案，張姓女子突然涉嫌強拉和母親外出買飯的8歲女童頭髮，並戳她額頭，當場把女童嚇得哇哇大哭，女童母親見狀馬上制止，並向警方報案。張女警方表示，女童身上會「放電」才出手，語無倫次。女童家長指控她涉嫌傷害，警方受理調查，南檢檢察官已要求警方將她送醫院進行精神鑑定。

有網友在臉書「台南爆料公社」PO文指出，南區「剛剛莫名其妙強拉我姪女的頭髮，說我的姪女會放電」、「如果有住在那附近的大人有帶小孩子出去要顧好，這個女人是那邊的問題人物，目前所有事情已走法律。」

據了解，被害8歲女童跟媽媽騎機車到該處之店家買便當，此時突有一名女子衝到機車停放處，動手強扯被害女童的頭髮，女童被張女突如其來的行為，當場嚇得大哭，女童母親見狀上前與張女理論，張女說該女童身上會「放電」，所以才伸手制止。

市警六分局金華所與新興所獲報後到場了解，並表示根據報案人稱，一名陌生女子突然對坐在機車上的8歲女童拉頭髮，該陌生女子口中碎念「小孩會放電、傳電」等奇怪言論，警方查出該涉案張姓女子與被害小孩子不認識，最後將當事人及張姓女子帶回所查辦，女童母親對張女提出傷害罪嫌告訴，警方依規定受理偵辦，並請衛生局公衛護士到場認定該精神狀況，初步瞭解認定張女未達強制就醫程度。