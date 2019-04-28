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幸福水泥公司東澳廠起火冒濃煙 無人受困

2019-04-28 22:15聯合報 記者戴永華╱即時報導

宜蘭縣消防局晚間9時許獲報，幸福水泥股份有公司東澳廠電源控制室竄出濃煙，出動蘇澳南澳、南方澳及馬賽分隊救災人車前往救援。

消防人員經40分鐘後控制火勢，初步研判是電源控制室發生火警，無人員傷亡。

蘇澳分隊分隊長陳國虎晚間9點多回報，現場濃煙很大，但無明火，無人員受困受傷，火勢於9點40分控制，由於廠區內尚有高壓電須等待斷電後方可進行後續殘火處理。

幸福水泥公司東澳廠電源控制室起火，冒出濃煙。圖/擷取公司網站
幸福水泥公司東澳廠電源控制室起火，冒出濃煙。圖/擷取公司網站
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