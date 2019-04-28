又有棄嬰！左營某大樓頂發現男嬰 警方尋人中

2019-04-28 20:44 聯合報 記者 聯合報 記者 邱奕能 ╱即時報導



高雄市警察局左營分局上午10時許獲報，有民眾在左營區某社區大樓樓頂發現一名僅被淺米色上衣包裹，臍帶也尚未剪掉。員警獲報後趕到現場，隨即通知救護車送往某市立醫院，並通知社會局處理。記者邱奕能／翻攝 分享 facebook

高雄市警察局左營分局上午10時許獲報，有民眾在左營區某社區大樓樓頂發現一名僅被淺米色上衣包裹的男嬰，臍帶也尚未剪掉。員警獲報後趕到現場，隨即通知救護車送往某市立醫院，並通知社會局處理。

社會局指出，男嬰體重達2452公克，身長46公分，被發現時未包尿布，僅被淺米色短上衣包裹。經醫生診視後發現，男嬰左腳踝有輕微擦傷，臍帶部分疑似以燒斷的方式處理，身上也無明顯胎記，目前男嬰狀況良好；左營警分局正調閱監視器，釐清大樓近2天人員出入狀況。

社會局呼籲男嬰家屬出面，如有困難，局方會鼎力協助，若有扶養困難也可向高雄市社會局求助，聯絡電話：0911-750-393，或於上班時間撥打高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心07-5355920。

【中央社／高雄28日電】

高雄市左營區翠峰社區大樓頂樓今天發現一名臍帶尚未掉落的男嬰，經警方送醫後，健康狀況良好。高市社會局公布男嬰特徵，呼籲家屬出面認領負起責任；如有困難，會給予協助。

高雄市社會局表示，左營區翠峰社區大樓住戶上午10時左右，在大樓頂樓發現一名臍帶尚未掉落的男嬰。警方獲報趕到現場將男嬰送醫，經醫師診視發現，男嬰左腳踝有一處輕微擦傷，臍帶疑以燒斷方式處理，身上無明顯胎記，健康狀況良好。

社會局指出，這名男嬰出生不久，體重為2452公克，身長46公分，被發現時未包尿布，僅以一件淺米色領口內鑲橘色細邊的短上衣包裹身體。男嬰身上乾淨，目前健康狀況良好。

社會局呼籲，男嬰家屬應出面認領，負起照顧責任；若有扶養困難，可以求助，社會局會鼎力協助。