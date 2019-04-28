親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
敬鵬大火周年
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

新日皇專用車同款 黑道不准買

又有棄嬰！左營某大樓頂發現男嬰 警方尋人中

2019-04-28 20:44聯合報 記者邱奕能╱即時報導

高雄市警察局左營分局上午10時許獲報，有民眾在左營區某社區大樓樓頂發現一名僅被淺...
高雄市警察局左營分局上午10時許獲報，有民眾在左營區某社區大樓樓頂發現一名僅被淺米色上衣包裹，臍帶也尚未剪掉。員警獲報後趕到現場，隨即通知救護車送往某市立醫院，並通知社會局處理。記者邱奕能／翻攝
分享

高雄市警察局左營分局上午10時許獲報，有民眾在左營區某社區大樓樓頂發現一名僅被淺米色上衣包裹的男嬰，臍帶也尚未剪掉。員警獲報後趕到現場，隨即通知救護車送往某市立醫院，並通知社會局處理。

社會局指出，男嬰體重達2452公克，身長46公分，被發現時未包尿布，僅被淺米色短上衣包裹。經醫生診視後發現，男嬰左腳踝有輕微擦傷，臍帶部分疑似以燒斷的方式處理，身上也無明顯胎記，目前男嬰狀況良好；左營警分局正調閱監視器，釐清大樓近2天人員出入狀況。

社會局呼籲男嬰家屬出面，如有困難，局方會鼎力協助，若有扶養困難也可向高雄市社會局求助，聯絡電話：0911-750-393，或於上班時間撥打高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心07-5355920。

【中央社／高雄28日電】

高雄市左營區翠峰社區大樓頂樓今天發現一名臍帶尚未掉落的男嬰，經警方送醫後，健康狀況良好。高市社會局公布男嬰特徵，呼籲家屬出面認領負起責任；如有困難，會給予協助。

高雄市社會局表示，左營區翠峰社區大樓住戶上午10時左右，在大樓頂樓發現一名臍帶尚未掉落的男嬰。警方獲報趕到現場將男嬰送醫，經醫師診視發現，男嬰左腳踝有一處輕微擦傷，臍帶疑以燒斷方式處理，身上無明顯胎記，健康狀況良好。

社會局指出，這名男嬰出生不久，體重為2452公克，身長46公分，被發現時未包尿布，僅以一件淺米色領口內鑲橘色細邊的短上衣包裹身體。男嬰身上乾淨，目前健康狀況良好。

社會局呼籲，男嬰家屬應出面認領，負起照顧責任；若有扶養困難，可以求助，社會局會鼎力協助。

高雄市警察局左營分局上午10時許獲報，有民眾在左營區某社區大樓樓頂發現一名僅被淺...
高雄市警察局左營分局上午10時許獲報，有民眾在左營區某社區大樓樓頂發現一名僅被淺米色上衣包裹，臍帶也尚未剪掉。員警獲報後趕到現場，隨即通知救護車送往某市立醫院，並通知社會局處理。記者邱奕能／翻攝
分享

高雄市警察救護車
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

7國中生闖私人水池戲水 國三女生溺水急救無效亡

2019-04-28 20:56

國道中山高水上鄉北上段車禍 疑2車相撞4人受傷

2019-04-28 18:44

法師酒駕被指破戒 龍山寺董座駁：媒體亂寫會有因果

2019-04-28 18:27

影／花蓮崇德驚傳15歲國中生遭海浪捲走 正持續搜救中

2019-04-28 16:48

影／新莊肇逃車禍撞斷少年肩胛 原來是尋仇故意撞人

2019-04-28 20:29

國中生結伴海邊戲水 1人遭大浪捲走消防局持續搜索

2019-04-28 19:25

因被員警救助而感恩 老奶奶到派出所致謝感動的哭了

2019-04-28 18:28

穿襪淋雨走在旗津路上 老翁忘記回家路獲員警營救

2019-04-28 16:36

忘了加油更忘了回家路 幸員警及時救援

2019-04-28 15:44

山友登馬利加南東峰摔斷手 今空總直升機吊掛送醫

2019-04-28 13:25

台南阿嬤撿到3千元抱著孫女報案 警讚最佳身教

2019-04-28 13:16

用一把車鑰匙找回主人 民眾大誇土城警好讚

2019-04-28 12:57

高雄騎士酒駕越中線 對撞休旅車身亡

2019-04-28 12:46

高雄男奔馳外車道超3車 左彎後直接撞毀1車

2019-04-28 12:24

士林夜市玩具攤商騎機車返家 途中疑自摔身亡

2019-04-28 11:46

腳趾傷急診等20分鐘po文痛駡 醫師回敬：噁心

2019-04-28 11:31

影／桃園機場支線 10車連環追撞1人傷

2019-04-28 10:27

甜心女警主動出擊 為長者鐵馬裝平安燈獲讚聲

2019-04-28 07:47

陽光警擅長急救 死神手中搶人無數

2019-04-28 00:50

車隊北宜競速？ 保時捷撞大貨車

2019-04-28 00:40

逃票歉疚40年 歐吉桑3千元補票

2019-04-27 23:09

3國中生新豐紅毛港戲水 1人不幸溺斃

2019-04-27 19:52

台中大安海域發現男浮屍 嚇壞戲水民眾

2019-04-27 19:11

3國中生新豐紅毛港落水 1人無生命跡象送醫搶救

2019-04-27 18:14

越女租鐵皮屋疑電線走火失火 阿嬤：聽到蹦一聲

2019-04-27 18:04

婦人攀登塔芬池摔傷昏迷 空勤直升機吊掛送醫

2019-04-27 18:01

打歪後照鏡、出腳踢機車騎士 挪威男到案：喝茫了

2019-04-27 17:46

疑國中生跳攔沙壩戲水卡石縫 潛水員救起已成冰冷遺體

2019-04-27 17:36

北市鐵皮屋火警 隔壁戶急搭小黃返家差點哭了

2019-04-27 17:29

影／攀橋杆要跳橋輕生 失戀男被警一把抱下

2019-04-27 15:26

「愛客發」之爭 徐豪雄、呂自修首次對質引舌戰！

2019-04-26 13:09

警察人事第4波 77名高階警官異動

2019-04-09 16:37

台中夜店鬥毆 警方帶回8人偵辦

2019-03-23 21:02

同居年餘不知床邊人通緝 女子涉毒落網

2019-03-07 12:48

影╱人妻太美！ 變態日本男蹲地偷拍裙底

2019-03-06 13:29
看更多

熱門文章

新兵被輔導長虧「不怕兵變」 女友霸氣帶「3星6梅花」會客

2019-04-27 22:09

腳趾傷急診等20分鐘po文痛駡 醫師回敬：噁心

2019-04-28 11:31

敬鵬大火周年（十一）／母親：錯在沒阻止兒子當消防員

2019-04-28 07:30

敬鵬大火周年（一）／火災現場還原 七消防員僅一倖存

2019-04-28 07:12

龍山寺法師獨飲高粱 今晨酒未退騎車遭法辦

2019-04-28 13:34

屏市凌晨車禍撞毀民宅門 屋主直呼嚇死人

2019-04-28 09:13

7國中生闖私人水池戲水 國三女生溺水急救無效亡

2019-04-28 20:56

趙嘉寶落網稱平時都在家 檢警要追誰藏匿

2019-04-28 13:51

影／開賓士載長腿妹摩鐵前大亂鬥 遭警壓制哀求別告訴我媽

2019-04-28 10:04

噴槍女童案父親測謊未過? 他否認：整件事就是意外

2019-04-28 11:10

人夫帶小三大陸偷情 小孩見性愛影片轉給媽

2019-04-28 15:53

國道中山高水上鄉北上段車禍 疑2車相撞4人受傷

2019-04-28 18:44

富二代找英文家教 女碩士生遭非禮靠這暗號得救

2019-04-28 18:53

姊妹因「床好擠」翻臉！床上互推互踹還互告

2019-04-27 21:07

影／花蓮崇德驚傳15歲國中生遭海浪捲走 正持續搜救中

2019-04-28 16:48

賴清德侄子被控選舉無效 基隆地院駁回

2019-04-28 17:30

敬鵬大火周年（三）／消防員業務太多、人力不足

2019-04-28 07:16

法師酒駕被指破戒 龍山寺董座駁：媒體亂寫會有因果

2019-04-28 18:27

敬鵬大火周年（二）／新屋大火倖存者：沒人聽見喊救命

2019-04-28 07:14

三星手機外盒破裂 物流理貨員挖出手機吃官司

2019-04-28 08:25

敬鵬大火周年（四）／消防員不足 義勇消夠補缺口嗎？

2019-04-28 07:19

敬鵬大火周年（七）／疑點追蹤3：撤退指令有多明確？

2019-04-28 07:22

敬鵬大火周年（六）／疑點追蹤2：現場安全管制官是誰

2019-04-28 07:21

敬鵬大火周年（五）／疑點追蹤1：晚了11分鐘的通報

2019-04-28 07:19

敬鵬大火周年（九）／至今還沒有未送審的「消防法」

2019-04-28 07:23

離婚後，他大驚…財產怎麼全沒了？

2019-04-28 00:48

吸毒、恐嚇、性交易…網聊藏毒色 犯罪新溫床

2019-04-28 00:53

影／桃園機場支線 10車連環追撞1人傷

2019-04-28 10:27

敬鵬大火周年（八）／疑點追蹤4：遲到的化學災害應變

2019-04-28 07:22

高雄騎士酒駕越中線 對撞休旅車身亡

2019-04-28 12:46

敬鵬大火周年（十三）／殉職消防家屬：別再用命換經驗

2019-04-28 07:31

甜心女警主動出擊 為長者鐵馬裝平安燈獲讚聲

2019-04-28 07:47

車隊北宜競速？ 保時捷撞大貨車

2019-04-28 00:40

去報案竟對女警咆哮又襲胸 法院判他3個月有期徒刑

2019-04-28 19:49

陽光警擅長急救 死神手中搶人無數

2019-04-28 00:50

不滿被辱罵 悍女火鍋店潑湯灼傷男友雙眼

2019-04-28 14:59

台南阿嬤撿到3千元抱著孫女報案 警讚最佳身教

2019-04-28 13:16

敬鵬大火周年（十）／在哥吉拉面前會跛腳「災防法」

2019-04-28 07:29

影／走斑馬線險被撞不滿嗆一聲 開車三人圍毆打爆他頭

2019-04-28 10:31

敬鵬大火周年（十二）／缺乏第三方調查 只會重蹈覆轍

2019-04-28 07:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top