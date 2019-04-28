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國道中山高水上鄉北上段車禍 疑2車相撞4人受傷

2019-04-28 18:44聯合報 記者魯永明╱即時報導

嘉義縣消防局勤務中心下午5點44分，接獲縣警局轉報，指稱國道中山高北上266.3公里（水上交流道上方4.6公里處），有車輛翻覆事故，現場2輛轎車疑變換車道時相撞，其中一輛車翻覆，4人受傷自行脫困送醫，車禍原因國道警方調查處理。

警消調查，水上消防分隊員到達現場後，回報2車4名傷者都自行脫困，現場傷者共計4人，都是為輕傷，分別送醫，2輛轎車疑相撞，車頭幾全毀，其中1輛車翻覆，零件散落一地，交通一度阻塞。

國道中山高速公路嘉義縣水上鄕北上路段車禍。圖片/消防局提供
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國道車禍
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