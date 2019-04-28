因被員警救助而感恩 老奶奶到派出所致謝感動的哭了

2019-04-28 18:28 聯合報 記者 聯合報 記者 邱奕能 ╱即時報導



高雄陳姓老奶奶前天下午拿著一袋香蕉徘徊在派出所前，值班員警好奇之下上前詢問，經陳奶奶緩慢訴說，才得知原來她日前因外出洗腎，回家時因記錯路而迷路，被巡邏的熱心員警搭救，為了致謝員警而特地搭車前來。

新興分局前金分駐所員警前天下午3時許，見到陳姓老奶奶（83歲）推著輪椅在派出所門口徘徊，卻遲遲沒有走進來，派出所員警見狀便主動上前詢問老奶奶是否有事情需要警方協助。

陳奶奶緩慢說起，她家住三民區，每個禮拜都有到前金區七賢二路洗腎的習慣，就在陳奶奶上周外出洗腎時因為記錯路而迷路，所幸當時巧遇員警協助，協助她搭上公車平安返家，所以才特地帶一袋香蕉搭乘公車回到派出所，要感謝員警的援助。

派出所員警聽聞後皆感到驚訝，除婉拒陳奶奶的謝禮，員警也跟她說「只是將奶奶當成自己的長輩服務」，卻沒想陳奶奶記在心上，還特地獨自搭車從三民區搭公車前來感謝。

陳奶奶在聽聞後熱淚盈眶，差點讓員警不知所措，她不斷說著「員警的善行義舉讓她畢生難忘」。事後員警不放心讓陳奶奶獨自回家，便聯絡她的家人前來。