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登山客滑落南澳古道山谷 警消馳援

2019-04-28 16:02中央社 宜蘭縣28日電

宜蘭縣消防局表示，今天下午約2時30分獲報，有名男性登山客於南澳古道約2.15公里處不慎滑落山谷，深約15公尺，男子意識清楚，腳部受傷，當地警消已前往救援。

南澳
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