腳趾傷急診等20分鐘po文痛駡 醫師回敬：噁心

2019-04-28 11:31 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



台南安南醫院昨天晚間一名20歲的男子因腳趾受傷到急診就醫，等候20分鐘，引發媽媽不滿上網痛罵醫院，急診醫師認為急診就醫本來就是依照傷檢分類，有輕重緩急「人命重要還是腳趾重要」，認為PO網的母親實在是讓人「噁心」。

這名媽媽在網路上po文「安南醫院，我兒子一直流血還要等到号碼，才可以看，這是什麼醫院，屁」。

醫師也在網路上po文：

「各位好，我是安南醫院急診主任急診今天一整天都很忙，病人量比往日的星期六整整多了三成，每位醫護忙得不可開交，多位病重患者入院或開刀。 晚上十點多，一位老年男性忽然不適，送到急診不到5分鐘就送入急救區急救，我跟另位急診主治醫師及多位護理師儘全力急救，這時，有一位年輕患者因為腳阯有撕裂傷要挂號，經檢傷為三級，因為急診醫護同仁在忙著急救，這位年輕朋友掛號後約20分鐘後進行X光及安排縫合，打石膏。 然整個處理過程在一個小時內全數完成，也開立藥物返家，預約診換藥及折線。 誰知道其他院內同仁通知急診，這誰知道其他院內同仁通知急診，這位年輕病患的母親在安南區FB內貼文惡意批評安南醫院急診，所有醫護同仁一方面持續在急救，另方面心情非常的沉重。 #台灣最美的風景是人 #台灣最噁心的風景也是人，急診就診是依據檢傷分類就診，誰最嚴重，誰最優先看診 每個人都心疼自己的小孩，但要搞清楚是與非，CPR重要還是縫小傷口重要，人命重要還是腳趾重要 憤怒 噁心 雖然你刪文了，但是你的留言已經被截圖了」