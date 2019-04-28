重新堤外便道不明原因摔車 男子送醫不治

2019-04-28 10:10 中央社 新北28日電



新北市三重區今天凌晨發生死亡車禍，一名黃姓男子騎車行經重新堤外便道時不明原因摔車，送醫後仍宣告不治，警方抽驗黃男血液確定並無酒駕情事，詳細肇事原因仍待調查。

今天凌晨1時許，黃姓男子騎機車行經三重區重新堤外便道往新莊方向時，不明原因摔車，經路過民眾發現後報案，送至衛生福利部台北醫院急救，不幸宣告不治。

警方表示，經抽血檢驗確認黃男並無酒後駕車，但因事故地點並未裝設監視器，報案人也表示並未目擊事故過程，全案已報請檢察官偵辦，詳細肇事原因則仍待調查。