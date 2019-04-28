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甜心女警主動出擊 為長者鐵馬裝平安燈獲讚聲

2019-04-28 07:47聯合報 記者邵心杰╱即時報導

台南市警四分局主動幫長者裝設自行車後座及車胎小型警示燈，以閃光提高辨識度，減少交...
台南市警四分局主動幫長者裝設自行車後座及車胎小型警示燈，以閃光提高辨識度，減少交通事故發生。 記者邵心杰／翻攝
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為了保護長者夜間騎乘自行車的安全，台南市警四分局選擇長者聚集地點及時段，幫忙長者裝設自行車後座及車胎小型警示燈；安平派出所女警顏歆連日來受命主動出擊，笑容可掬貼心幫老人家安裝警示燈，看到警示燈如火金姑一閃一閃，守護行車安全，長者們不禁豎起大姆指都說「讚」。

去年3月間，林姓男子與妻子因感情問題爭吵後，帶著醉意攜2瓶高粱酒前往四草大橋欲跳海輕生，顏歆雖身材纖細，與林男身高、體重懸殊，仍奮勇跨坐在林身上壓制，待救護人員到場後將他送醫，成功化解危機，一戰成名。

有著甜美笑容的顏歆，親和力十足，頗得長輩人緣，看到她親切的幫阿嬤安裝警示燈，其他人見狀也上前一探究竟，安裝後測試警示燈一閃一閃亮了起來，阿公阿嬤也笑逐顏開。她不忘叮嚀長者要注意交通安全。

四分局交通組長郭榮木說，據分析，轄區清晨、 黃昏兩時段，長者經常騎自行車外出，在公園及學校附近出入運動、散步休憩，運用員警夜間、凌晨巡邏勤務時，主動幫年長者裝設自行車後座及車胎小型警示燈，以閃光提高辨識度，減少交通事故發生。自去年6月起迄今，已陸續為長者自行車安裝上千個小型警示燈。

同時，提醒長者騎乘自行車應著亮色反光服裝，並盡量靠右邊行駛，兩段式左轉不可隨意穿越馬路，注意大型車輛視覺死角、內輪差及勿與其並行，下坡路段小心行駛並定期檢查保養煞車系統，確保自身安全。

分局長蔡進閲表示，長者最常在清晨、黃昏外出運動，但由於該時段能見度較差，如果穿著深色、不顯眼的衣服，就不容易被注意到，希望透過分送轄內長者自行車後座警示燈的方式，提醒大家共同重視長者的用路安全。

阿嬤看到警示燈如火金姑一閃一閃，守護其行車的安全，直呼警察「揪感心」。 記者邵心...
阿嬤看到警示燈如火金姑一閃一閃，守護其行車的安全，直呼警察「揪感心」。 記者邵心杰／翻攝
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安平所女警顏歆連日來受命出擊，貼心幫阿公阿嬤安裝警示燈，阿公阿嬤都說「讚」。 記...
安平所女警顏歆連日來受命出擊，貼心幫阿公阿嬤安裝警示燈，阿公阿嬤都說「讚」。 記者邵心杰／翻攝
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