親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

吳德榮：周三梅雨季第一道鋒面影響 注意劇烈天氣

敬鵬大火周年／火災現場還原 七消防員僅一倖存

敬鵬大火周年（七）／疑點追蹤3：撤退指令有多明確？

2019-04-28 07:22聯合報 記者陳熙文╱即時報導

去年敬鵬大火到底發生了什麼事，至今仍模糊不清，所幸桃園市消防局於去年9月份分別公布「敬鵬工業火災搶救報告」，及「敬鵬工業火警檢討報告」，社會才得以一窺端倪，有助於重建現場。而本報記者也透過兩份報告書整理出火災現場的疑點，以助釐清真相。

疑點三：指揮官撤退指令有多明確？

碰上建築物火災，進入室內搶救的消防員，必須隨時與室外的指揮官保持溝通順暢，以確保指揮官能夠確實掌握火勢動態，下達適當的指令，消防員也得以準確的執行任務。

2015年新屋大火，即發生救火指揮官湯佳興於行動全程使用無線電「中繼頻道」（透過基地台轉接，使訊息能在救災現場與指揮中心進行傳遞，一般用於指揮官與指揮官、或指揮官與指揮中心之間的通訊），而非使用較適合短距離訊息傳遞的「直通頻道」，導致指揮官呼叫8次撤出都無人回應，也沒有收到殉職消防員來自火場的救命聲。

敬鵬大火則有不一樣的問題。

根據桃園市消防局火災搶救報告書指出，4月28日現場於晚間9點48分將指揮權轉至陳宏銓，陳並在9點56分發現後側一樓到頂樓全部都在燃燒。疑似火勢沿空汙處理風管迅速往下方延燒，一樓廠區在短時間內「頓成火海」。

「我拿著無線電大喊，叫裡面的兄弟趕快撤退，可是卻來不及了，生死就在那一瞬間，」陳宏銓4月30日接受媒體採訪時如是說，描述情況之危急。但這樣的說法卻與報告書上有所出入。火災搶救報告書上明白指出，陳宏銓當時並非直接向室內消防員下達指令，而是呼叫當時位於工廠正面的山峰分隊代理分隊長蘇文遠，命他請救災人員撤出。

桃園市0428工廠火警災害應變中心於4月29日召開第一次工作會議，其中公布的無線電譯文也進一步證實這一點－

4月28日9點55分44秒無線電譯文：

陳宏銓：山峰01四大01呼叫。

蘇文遠：山峰01回答。

陳宏銓：請人員可以撤出，後方部分的燃燒槽整個都破裂，後側1樓到頂樓全部都在燃燒是否收到？

蘇文遠：山峰01收到 。

蘇文遠：平鎮04山峰同仁及駕車同仁請全部撤出，請麻煩迅速撤出，請問是否收到？(現場帶隊官聽到埔心分隊小隊長游耀陽回報收到）

然而當時的撤退命令真的明確嗎？火災搶救報告指出，陳宏銓於9點56分25秒發現火勢延燒，呼叫蘇文遠請救災人員撤退；蘇文遠隨即要求大家迅速撤離。報告記載，入室消防員在接受到撤退指令後開始向下移動。蘇文遠並於9點57分再度指示入室人員全員撤出，然而經指揮官兩次指示撤退，游耀陽卻回覆：「要撤退嗎？」

為進一步釐清真相，部分殉職消防員家屬開始要求桃園市消防局公開現場的無線電通訊記錄，以期能揭露事實的全貌。消防局原來承諾將召開說明會，最後卻改以「家訪」的方式，提供部份通訊記錄給家屬，但要求家屬現場不得錄音，也不能存檔。

今年21歲的林沛芊是殉職消防員林伯庭的妹妹。在收聽過消防局提供的檔案後，她懷疑撤退的指令不夠及時。「他們有聽到全面燃燒的聲音，然後開始評估要不要撤退，但我們（家屬）都覺得當時就應該撤退。我們的理解是都要全部燒起來了，為什麼還要待在裡面？」

雖然有消防員認為入室隊員對撤退進行再確認是由於通訊被工廠建物干擾所致，但林沛芊還是對現場撤退指令的語氣抱持懷疑的態度。「你沒有辦法分辨到底哪一次你是說真的要撤退，如果是我在裡面，我就分不出來，」她說。

敬鵬大火。圖／聯合報系資料照
敬鵬大火。圖／聯合報系資料照
分享

消防員火災大火
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

車隊北宜競速？ 保時捷撞大貨車

2019-04-28 00:40

陽光警擅長急救 死神手中搶人無數

2019-04-28 00:50

逃票歉疚40年 歐吉桑3千元補票

2019-04-27 23:09

敬鵬大火周年（十一）／母親：錯在沒阻止兒子當消防員

2019-04-28 07:30

敬鵬大火周年（六）／疑點追蹤2：現場安全管制官是誰

2019-04-28 07:21

敬鵬大火周年（四）／消防員不足 義勇消夠補缺口嗎？

2019-04-28 07:19

敬鵬大火周年（五）／疑點追蹤1：晚了11分鐘的通報

2019-04-28 07:19

敬鵬大火周年（三）／消防員業務太多、人力不足

2019-04-28 07:16

敬鵬大火周年（二）／新屋大火倖存者：沒人聽見喊救命

2019-04-28 07:14

敬鵬大火周年（一）／火災現場還原 七消防員僅一倖存

2019-04-28 07:12

3國中生新豐紅毛港戲水 1人不幸溺斃

2019-04-27 19:52

台中大安海域發現男浮屍 嚇壞戲水民眾

2019-04-27 19:11

3國中生新豐紅毛港落水 1人無生命跡象送醫搶救

2019-04-27 18:14

越女租鐵皮屋疑電線走火失火 阿嬤：聽到蹦一聲

2019-04-27 18:04

婦人攀登塔芬池摔傷昏迷 空勤直升機吊掛送醫

2019-04-27 18:01

打歪後照鏡、出腳踢機車騎士 挪威男到案：喝茫了

2019-04-27 17:46

疑國中生跳攔沙壩戲水卡石縫 潛水員救起已成冰冷遺體

2019-04-27 17:36

北市鐵皮屋火警 隔壁戶急搭小黃返家差點哭了

2019-04-27 17:29

影／攀橋杆要跳橋輕生 失戀男被警一把抱下

2019-04-27 15:26

影／影片曝光 保時捷911北宜公路過彎逆撞貨車

2019-04-27 15:00

台南九旬母七旬女欠租遭趕 帶3狗露宿公園

2019-04-27 13:41

台東一小學校門倒塌 壓傷2學童

2019-04-27 13:21

警坐值班台疑睡覺被拍 網友問：槍還在嗎？

2019-04-27 12:58

救護車路口撞轎車 一衝粥店一毀休旅車

2019-04-27 12:56

泰感激！手機無法開鎖 警用這招查出號碼通知失主

2019-04-27 12:26

男債務纏身割腕輕生 昔日游泳教練健將任警救回一命

2019-04-27 11:50

輪椅撞破電梯門 男子墜落鶯歌車站電梯井

2019-04-27 11:30

遺失手機憂誤了毛小孩送養 警定位即時尋獲浪媽好感激

2019-04-27 10:38

萬華失智嬤淋雨到發抖 暖警貼心脫外套護送到家

2019-04-27 10:19

「愛客發」之爭 徐豪雄、呂自修首次對質引舌戰！

2019-04-26 13:09

警察人事第4波 77名高階警官異動

2019-04-09 16:37

台中夜店鬥毆 警方帶回8人偵辦

2019-03-23 21:02

同居年餘不知床邊人通緝 女子涉毒落網

2019-03-07 12:48

影╱人妻太美！ 變態日本男蹲地偷拍裙底

2019-03-06 13:29
看更多

熱門文章

新兵被輔導長虧「不怕兵變」 女友霸氣帶「3星6梅花」會客

2019-04-27 22:09

簽牌爽中30萬結果下場超慘 她發勸世文：失去的不只是錢

2019-04-27 09:37

警坐值班台疑睡覺被拍 網友問：槍還在嗎？

2019-04-27 12:58

影／影片曝光 保時捷911北宜公路過彎逆撞貨車

2019-04-27 15:00

萬華失智嬤淋雨到發抖 暖警貼心脫外套護送到家

2019-04-27 10:19

泰感激！手機無法開鎖 警用這招查出號碼通知失主

2019-04-27 12:26

他擔任安全士官太會睡 再犯被判2月刑

2019-04-27 09:50

輕判獲媽祖保佑？ 土豪哥偕父北港朝天宮還願

2019-04-27 12:16

疑國中生跳攔沙壩戲水卡石縫 潛水員救起已成冰冷遺體

2019-04-27 17:36

3國中生新豐紅毛港落水 1人無生命跡象送醫搶救

2019-04-27 18:14

天雨路好滑 保時捷911北宜公路撞大貨車

2019-04-27 09:52

新婚妻偷吃小鮮肉 輕熟女訴離被駁回

2019-04-27 15:18

詐團這招讓人二度上當 警獅子吼：不要再登入了

2019-04-27 16:56

台南九旬母七旬女欠租遭趕 帶3狗露宿公園

2019-04-27 13:41

姊妹因「床好擠」翻臉！床上互推互踹還互告

2019-04-27 21:07

男債務纏身割腕輕生 昔日游泳教練健將任警救回一命

2019-04-27 11:50

3國中生新豐紅毛港戲水 1人不幸溺斃

2019-04-27 19:52

影／北市萬華警強力掃黃 半個月逮22女

2019-04-27 18:15

交往時被男友拍下睡覺照 分手後女提告妨害秘密敗訴

2019-04-27 16:54

男子離婚請求分配夫妻剩餘財產 判前妻要給付百萬

2019-04-27 19:44

輪椅撞破電梯門 男子墜落鶯歌車站電梯井

2019-04-27 11:30

網路隨便抓圖牆上掛 直播竟被作者瞧見吃官司

2019-04-27 14:32

影／2少年上門討債不成反遭鯊魚棒毆傷 警速逮逞凶男

2019-04-27 11:47

劈腿被男友逼簽240萬本票當分手費 女還150萬脫身

2019-04-27 18:33

台中大安海域發現男浮屍 嚇壞戲水民眾

2019-04-27 19:11

台東一小學校門倒塌 壓傷2學童

2019-04-27 13:21

吸毒、恐嚇、性交易…網聊藏毒色 犯罪新溫床

2019-04-28 00:53

好糗！看到波麗士太緊張 毒品搓一大團塞不進口袋

2019-04-27 14:21

婦人攀登塔芬池摔傷昏迷 空勤直升機吊掛送醫

2019-04-27 18:01

外籍女藉觀光來台賣淫 北市警掃蕩萬華巷弄

2019-04-27 09:03

網路爆料公審前男友及女友 女子洩露個資處4月

2019-04-27 18:50

離婚後，他大驚…財產怎麼全沒了？

2019-04-28 00:48

貨出去錢沒進來 櫃姐涉業務侵占沒收413萬

2019-04-27 16:36

南二段65歲女子受傷昏迷 花蓮山區4起山難

2019-04-27 17:23

失智嬤不想回家 還要員警陪她去溜達

2019-04-27 15:31

打歪後照鏡、出腳踢機車騎士 挪威男到案：喝茫了

2019-04-27 17:46

北市鐵皮屋火警 隔壁戶急搭小黃返家差點哭了

2019-04-27 17:29

敬鵬大火周年（一）／火災現場還原 七消防員僅一倖存

2019-04-28 07:12

救護車路口撞轎車 一衝粥店一毀休旅車

2019-04-27 12:56

越女租鐵皮屋疑電線走火失火 阿嬤：聽到蹦一聲

2019-04-27 18:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top