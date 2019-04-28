敬鵬大火周年（七）／疑點追蹤3：撤退指令有多明確？

2019-04-28 07:22 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ╱即時報導



去年敬鵬大火到底發生了什麼事，至今仍模糊不清，所幸桃園市消防局於去年9月份分別公布「敬鵬工業火災搶救報告」，及「敬鵬工業火警檢討報告」，社會才得以一窺端倪，有助於重建現場。而本報記者也透過兩份報告書整理出火災現場的疑點，以助釐清真相。

疑點三：指揮官撤退指令有多明確？

碰上建築物火災，進入室內搶救的消防員，必須隨時與室外的指揮官保持溝通順暢，以確保指揮官能夠確實掌握火勢動態，下達適當的指令，消防員也得以準確的執行任務。

2015年新屋大火，即發生救火指揮官湯佳興於行動全程使用無線電「中繼頻道」（透過基地台轉接，使訊息能在救災現場與指揮中心進行傳遞，一般用於指揮官與指揮官、或指揮官與指揮中心之間的通訊），而非使用較適合短距離訊息傳遞的「直通頻道」，導致指揮官呼叫8次撤出都無人回應，也沒有收到殉職消防員來自火場的救命聲。

敬鵬大火則有不一樣的問題。

根據桃園市消防局火災搶救報告書指出，4月28日現場於晚間9點48分將指揮權轉至陳宏銓，陳並在9點56分發現後側一樓到頂樓全部都在燃燒。疑似火勢沿空汙處理風管迅速往下方延燒，一樓廠區在短時間內「頓成火海」。

「我拿著無線電大喊，叫裡面的兄弟趕快撤退，可是卻來不及了，生死就在那一瞬間，」陳宏銓4月30日接受媒體採訪時如是說，描述情況之危急。但這樣的說法卻與報告書上有所出入。火災搶救報告書上明白指出，陳宏銓當時並非直接向室內消防員下達指令，而是呼叫當時位於工廠正面的山峰分隊代理分隊長蘇文遠，命他請救災人員撤出。

桃園市0428工廠火警災害應變中心於4月29日召開第一次工作會議，其中公布的無線電譯文也進一步證實這一點－

4月28日9點55分44秒無線電譯文：

陳宏銓：山峰01四大01呼叫。

蘇文遠：山峰01回答。

陳宏銓：請人員可以撤出，後方部分的燃燒槽整個都破裂，後側1樓到頂樓全部都在燃燒是否收到？

蘇文遠：山峰01收到 。

蘇文遠：平鎮04山峰同仁及駕車同仁請全部撤出，請麻煩迅速撤出，請問是否收到？(現場帶隊官聽到埔心分隊小隊長游耀陽回報收到）

然而當時的撤退命令真的明確嗎？火災搶救報告指出，陳宏銓於9點56分25秒發現火勢延燒，呼叫蘇文遠請救災人員撤退；蘇文遠隨即要求大家迅速撤離。報告記載，入室消防員在接受到撤退指令後開始向下移動。蘇文遠並於9點57分再度指示入室人員全員撤出，然而經指揮官兩次指示撤退，游耀陽卻回覆：「要撤退嗎？」

為進一步釐清真相，部分殉職消防員家屬開始要求桃園市消防局公開現場的無線電通訊記錄，以期能揭露事實的全貌。消防局原來承諾將召開說明會，最後卻改以「家訪」的方式，提供部份通訊記錄給家屬，但要求家屬現場不得錄音，也不能存檔。

今年21歲的林沛芊是殉職消防員林伯庭的妹妹。在收聽過消防局提供的檔案後，她懷疑撤退的指令不夠及時。「他們有聽到全面燃燒的聲音，然後開始評估要不要撤退，但我們（家屬）都覺得當時就應該撤退。我們的理解是都要全部燒起來了，為什麼還要待在裡面？」