敬鵬大火周年（六）／疑點追蹤2：現場安全管制官是誰

2019-04-28 07:21 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ╱即時報導



去年敬鵬大火到底發生了什麼事，至今仍模糊不清，所幸桃園市消防局於去年9月份分別公布「敬鵬工業火災搶救報告」，及「敬鵬工業火警檢討報告」，社會才得以一窺端倪，有助於重建現場。而本報記者也透過兩份報告書整理出火災現場的疑點，以助釐清真相。

疑點二：現場的安全管制官是誰？

2015年新屋保齡球館大火，不幸造成6名消防員殉職，消防員入室搶救的控管就成為大哉問。

消防員何時應該進入火場？何時應該留守在外？根據「消防機關火場指揮及搶救作業要點」，消防員到達現場後理應優先執行人命搜救任務，但桃園市消防局在2015年後也修訂「桃園市政府消防局救災人員進入火場安全管制作業規定」，設立「火場安全管制官」的機制，負責評估、把關消防員的安全。

由現任桃園市消防局第四大隊組長，亦是敬鵬大火當晚的指揮官之一的陳宏銓所著的碩士論文「火災現場指揮幕僚運作探討－以桃園市政府消防局為例」指出，安全管制官的任務除了在消防員進入火災現場前與帶隊官再次評估火場狀況，也負責在消防員進入火場後，與帶隊官時刻保持聯繫，一內一外評估火場溫度、延燒狀況以及掌握組員的生理狀況，決定是否撤出。