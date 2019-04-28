敬鵬大火周年（五）／疑點追蹤1：晚了11分鐘的通報

2019-04-28 07:19 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ╱即時報導



去年敬鵬大火到底發生了什麼事，至今仍模糊不清，所幸桃園市消防局於去年9月份分別公布「敬鵬工業火災搶救報告」，及「敬鵬工業火警檢討報告」，社會才得以一窺端倪，有助於重建現場。而本報記者也透過兩份報告書整理出火災現場的疑點，以助釐清真相。

疑點一：消防隊晚了11分鐘才接獲通報

根據記錄，桃園市消防局山峰分隊是在4月28日晚間9點26分接獲敬鵬工廠火警，並在9點32分抵達現場救火。然而實際上，敬鵬廠方於9點15分即報警，最後才由平鎮派出所轉報山峰分隊，中間足足相差11分鐘之久。火災學緒論中明白指出，火災燃燒面積與經過時間的平方成正比，救災人員愈是及早到達現場，愈能夠降低財產的損失，及人員的傷亡。檢討報告指出，敬鵬火災明顯發生「延誤報案」的情況。

根據「桃園市敬鵬公司火災事故學者專家研討會議」中的資料顯示，28日當晚，位於敬鵬三廠5樓的「防焊製程烤箱」首先發出火警；根據工廠自衛消防編組中的防火管理人敘述，廠內員工在火災發生初期試圖拿滅火器滅火，但見不到火點，無法確實撲滅火勢，同時現場有濃煙冒出，隨即逃生避難。工廠火警受信總機發報在9點15分鈴聲大響，廠方人員也在同一時間發現異狀做出通報，工廠並於9點20分對員工進行疏散。