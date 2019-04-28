敬鵬大火周年（三）／消防員業務太多、人力不足

2019-04-28 07:16 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ╱即時報導



2015年，桃園發生新屋大火，揭露國內許多消防弊病，其中最顯而易見的當屬人力不足的問題。

截至2019年2月，以消防員實際員額計算「全國消防人口服務比」，發現平均一名消防員要服務1494人，遠高於香港、日本、新加坡等地。

比較六都情況，則以台中市最為嚴重，平均一名消防員要服務1784人，新北市和高雄市居次，平均一名消防員分別要服務1779人和1763人，台南市情況稍輕，平均一名消防員要服務1681人，唯台北市和桃園市的消防人口服務比低於全國平均，平均一名消防員分別要服務1486人和1481人。

對此，消防署充實人力計畫預定於2023年將消防人口服務比降至1:1300；並於2028年進一步將消防人口服務比降至1:1100。消防署長陳文龍說，雖然仍比國際平均稍高，至少有所改善。

不過消防署雖不斷承諾要補足消防人力，但始終大玩文字遊戲。陳文龍明言，消防署預定2019年要補足消防員的「預算員額」，卻始終不向外界解釋「預算員額」的真意。

根據消防署統計，截至2019年2月底，國內消防員「實際員額」（現有正職消防員）為1萬5794人，明顯不足「預算員額」的1萬7005人，相差1211人。

不過所謂「預算員額」僅指「各機關每年總預算，實際可進用的人數上限」，換言之，即是總預算能雇用的人數。然而消防署指出全國各消防機關的「編制員額」實為1萬9018人，與實際員額相差3224人。

更不為人所知的是，消防署層依消防員「勤一休一」（工作一天、休息一天）計算各縣市消防機關員額最高設置基準，顯示全國消防人力最高基準為2萬8千人，形同台灣正用一半的人力在做2萬8千人的消防工作。然而現在消防署對外已絕口不提這個數字，也不再統計相關數據。

消防員工作權益促進會監事張雅鈞進一步指出，目前全台有超過5成的消防隊，上班時間隊上人力低於6個人，而其中有一位指揮官，2名是救護員，實際能夠參與救援任務的只有3名消防員，再加上五花八門的非消防員本職的業務，現行人力根本不足。

其實消防員在執行救火勤務之餘，平時的業務相當繁雜，大致分作預防、救護和搶救三大類，內容包山包海。

在預防方面，除了定期進行消防安全檢查，針對特殊場所，如液化石油氣容器串接使用場所、爆竹煙火製造場所等，須定期進行檢查，還必須執行各項防火宣導工作；在救護方面，則包含救護宣導，以及救護車輛管理及器耗材後勤管理。在搶救方面，則有高危險建築物及搶救不易地區組合、化學災害等各式搶救演練，平時也要進行水源查察、車輛裝備器材檢查等。

新屋大火倖存消防員黃鈺翔也現身說法。他指出，許多業務最後都必須轉化成書面報告，消防員的業務量因此倍增；他也不諱言，消防局被KPI綁架，平時要是火警太少，在績效上不好看，能被量化的指標就特別受到重視。

他以住宅用火災警報器為例，為了配合地方政府提高普及率，消防員既要宣導，還要負責安裝，有的消防員可能一年要裝到600、700顆，偶爾還要拍影片幫忙宣傳。類似業務都再再增加消防人力運用的壓力

「我們人力很吃緊，」黃鈺翔說。「一天6、7人上班，一趟救護有2人出去，分隊裡就沒剩幾個人，這時候如果又派外勤，火警出勤人數根本就不夠。我們不擔心救護，或捕蜂抓蛇沒有車出去，但發生火警的時候，人少到被辦法開需要的車輛出勤、現場沒有足夠的人，對消防員來說是一件很恐怖的事。」

他無奈的說，「民眾在看，我們卻沒有足夠的消防員來執行初期的滅火。」

這絕非危言聳聽。去年3月，台南市玉井區第一公墓發生火警，竟因人力不足，導致消防車遭到燒毀的狀況。消防局初步了解後表示，是由於灌救時人力有限，須由司機兼任射水瞄子手，但因火勢快速蔓延，引燃附近雜草，加上火警位於半山腰上，地勢高低落差大，車輛被困住、無法行駛，才造成消防車撤離不及被燒毀。

而平時消防員救災勤務已是百百種，包括各類火災搶救、人員受困、水域救生，和山難搜救，甚至走失人員協尋等，就連近來爭議很大的抓蜂捕蛇、野生動物捕抓、大型活動站崗巡邏等亦屬消防員勤務。

去年台中市還發生一名14歲的楊姓學生在網路上購買一枚鋼製戒指，戴上後無法拔下，手指因此腫脹，由派出所警員載至消防隊尋求協助，消防員利用墊片、尖嘴鉗、加上油壓剪，成功將手指脫困。這也算在消防員頭上。

在裝備有限、人力不足，以及勤務過多的綜合因素之下，台灣已連續5年有消防員殉職，累積達27名。

然而單就桃園市而言，根據「桃園市2017年消防統計年報」，桃園市政府自新屋大火之後，連年提高消防預算，已從103年度的17.47億元提高至106年度的22.76億元；人力方面，桃園市消防員從2014年的1071人調整至2017年的1283人；就連消防車也從2014年的161輛大幅提高至238輛。