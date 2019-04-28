敬鵬大火周年（二）／新屋大火倖存者：沒人聽見喊救命

2019-04-28 07:14 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ╱即時報導



災難之後，人們總是對生還者感到好奇，不只因為他們幸運逃生，也因為他們成為見證者－大家想知道他們怎麼活的，更想究明其他人是怎麼死的。

比起電影裡火光四射的火場，2017年新屋大火的倖存消防員黃鈺翔所記得的火場根本見不到光。「我們射水到一半，忽然水帶扁掉，過沒多久我們就聽到外面喊撤退，」黃鈺翔說。「學長立刻喊：『趕快，往後撤！』我們就把瞄子丟下，沿著水線向後撤。」

接獲撤退命令，三人後隊變作前隊，身為瞄子手的黃鈺翔頓時殿後，在跨越障礙物的時候，鞋子又剛好被卡住。「我硬是要過去的時候，鞋子快要被拉出來，所以我先往後退，把鞋子拔出來之後才繼續往前走。」這時候，前方學長們已不見蹤影。

落單的黃鈺翔心底緊張極了，決定先留在原地大喊，期待得到回音，但周圍黑煙密佈，像是把聲音也困住。在那樣的空間裡，人會喪失時間感，黃鈺翔不知道自己喊了多久、等了多久，狗急跳牆之下，不得不自力救濟、自尋出路。

「就告訴自己要冷靜下來，想一下自己是怎麼進來的，我要想辦法出去。」黃鈺翔在心裡回起水線的路徑，便朝記得的方位前進。「我先大概去摸，先摸到牆壁，再沿著牆壁去找洞。」

真實的火災裡，煙主宰世界。黃鈺翔在一片漆黑中摸路，不知自己身在何處，更不知距離出口有多遠，興許走下去是一個死胡同，但寧可迷航，也不能原地踏步。

「最後我有摸到一個洞口，我要出去，但走出去之後，完全看不到前面，又準備回頭。」幸好外面的消防員一把將黃鈺翔拉出。「後來才發現我的面罩上都是灰，所以我什麼都看不到。」黃鈺翔離開火場後不久，室內的焰火衝口而出，建築物疑似即將崩塌，大家開始全面撤退。

黃鈺翔以為自己鐵定是最後一個出來的，畢竟他人在火場裡走丟了，但觀音分隊的消防員此時卻跑來詢問黃，有沒有見到他們入室的分隊員。接下來，現場所有人都在找，尋找失蹤的6名入室消防員。他們理應出來了，但沒有人看到他們。