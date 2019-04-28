敬鵬大火周年（一）／火災現場還原 七消防員僅一倖存

2019-04-28 07:12 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ╱即時報導



高分貝的警報聲在火場裡「迴盪」。濃煙灌滿了空間，擠走光源和空氣，僅剩膝蓋以下的隙縫讓人苟延殘喘。在能見度不及手臂長的世界，搜救隊員獨能手觸前方隊員的空氣瓶，循著救命器聲摸黑前進。

「救命器」是消防員的必備裝備，每當進入火場，拔出裝置插銷，只要消防員30秒內無動作反應，救命器就會發出刺耳的警報聲。而搜救隊員訓練有素，正是聽聲辨位，找尋受困的消防員。但今天的狀況不大一樣。

「以前我們在訓練的時候都只有聽到一台救命器的聲音，那時候卻聽到好幾台在叫，」當晚的搜救隊員如是說。黑壓壓的敬鵬工廠裡，除了洩漏的化學溶劑滴落鐵板上，如鐵鎚般在敲，就是7台救命器毫不協調的在無光裡嘶吼。

待搜救人員好不容易抵達7名消防員受困的位置－約莫距離出入口60公尺處，他們大多已失去意識，有的躺臥在地，有的則卡在工廠機台的隙縫裡。搜救人員評估那不是被機台壓傷，而是他們到最後一刻仍不放棄求生，死命的想從機台的隙縫爬到另一端，但那裡沒有出口。

7人之中唯獨1人仍有意識，開口向搜救隊員求救。

去年4月28日，一個無雨的夜晚，位於桃園市平鎮區的敬鵬印刷電路板工廠突傳火警。9點15分，工廠守夜人員立刻打電話通報。也許是太過緊張，這通電話疑似撥給了警察局，而非消防局。火災的訊息等了整整11分鐘才由平鎮派出所轉報至桃園市消防局山峰分隊。當晚，分隊的代理分隊長蘇文遠接獲通報後，立即整裝率隊上6名消防員趕向火場。

山峰分隊的位置就在平鎮工業區外，距離敬鵬平鎮廠僅有數百公尺之遙，山峰分隊從整裝出發到抵達火災現場，前後只花費6分鐘。蘇文遠在出勤途中眼見工廠高樓層冒出大量黑煙，更謹慎的請求指揮中心加派人車及大隊支援。此時，火災已從一級火警升級至二級火警，按照「火警派遣作業基準」，至少必須出動6輛消防車，共計15名以上的救災人員到場。

根據2017年全國火災統計，桃園市共發生2349次火災（2018年共發生1810次），雖非全國之冠，在各縣市當中排名第8，但火災死亡人數近3年來卻年年位居前3名。

尤其桃園市的工廠家數逐年增加，於2012年首度突破一萬家，2017年已達1萬1287家，位居全國第三，且多屬製造業，以金屬製品、機械設備等為大宗。桃園市時刻必須承受工廠火災的高風險，對桃園市的消防工作而言堪稱芒刺在背。

9點32分，山峰分隊7人已在敬鵬三廠前準備部署救火，由蘇文遠擔任初期指揮官；3分鐘後，由小隊長李翰霖率領的平鎮分隊7人也趕達支援。

據桃園市消防局所做的「敬鵬工業公司火警檢討報告」指出，8層樓的廠房雖然五樓失火，但一樓燈火通明，並無立即性危險；廠方人員表示，疑似四樓有一人受困。現場兩分隊遵循「消防機關火場指揮及搶救作業要點」，優先進行人命搜救任務。

9點37分，李翰霖率領平鎮同仁呂宗郁、林尉熙二人準備進入工廠。山峰分隊余佳昇、林伯庭和游博瑜三隊員則隨工廠夜班人員進入三廠入口，伺機佈線。作為現場指揮官，必須在外坐鎮，蘇文遠請求後來到達的埔心分隊小隊長游耀陽協助帶班救災。9點42分52秒，蘇文遠回報現場有聽到全面燃燒的聲音，並透過對講機指示大家必要時可視情況先撤退。這是整起火災第一次提及「撤退」兩字。

消防工作猶如行軍打仗，只不過敵人非人是火，所以消防員又被稱「打火英雄」，在用語上也經常視火場為戰場，如使用消防栓叫「佔據」、救火的水線叫「砲塔」、供水的消防車叫「攻擊車」，而理所當然的，消防員正是執行「滅火攻擊」任務的士兵。當不幸有消防員在火場中壯烈犧牲、因公死亡，亦稱「戰地殉職」。

軍事化的用語不止凸顯消防員訓練有素，更透露這是一份無時無刻都要以命相搏的工作。

然而28日當晚，有一段短暫的時間，彷彿暴風雨前的寧靜，雖升級為三級火警，但火勢仍控制在四、五樓，預備衝鋒陷陣的山峰和平鎮隊員陸續進出拿取水帶。在此之前，桃園市消防局第四大隊組長陳宏銓已率大隊到達現場，指揮權從蘇文遠轉移至陳。9點54分，山峰、平鎮與埔心分隊，共計7人上梯間布水線，這也是紀錄上7名隊員首次集結行動，準備向上推進。

9點54分23秒，李翰霖回報位置已身在五樓；9點55分18秒，游耀陽回報與兩名隊員進入廠內。行動起初看似非常順利，然而火場狀況瞬息萬變，下一分鐘便急轉直下。

9點56分25秒，陳宏銓查看火場周遭，發現工廠後方（第三面）頂樓的火勢沿外牆迅速向下延燒，立即呼叫位於工廠正面（第一面）的蘇文遠，指出後側一樓到頂樓全部都在燃燒，請救災人員撤出。蘇文遠接獲指令，呼叫救災人員儘速撤出。

此時，廠內7名消防員約位於四至五樓處，收到撤退指令後，開始向下移動。9點58分，消防員沿水帶撤至一樓，但回報火勢很大過不去，試圖折返二樓，沒想到二樓已經著火，不得不再退回一樓。接下來的數分鐘，蘇文遠不斷呼叫大家撤退。10點01分，陳宏銓呼叫平鎮小隊長李翰霖，收到訊號模糊的回答，陳宏銓請求重發，但再也沒有得到任何回應。

10點26分，恰巧在山峰分隊接獲通報一個小時後，火災現場回報指揮中心7位消防員同仁失聯。當下，濃稠的黑煙已塞滿廠房，消防員困在窒息的迷宮裡，等待救援。

根據紀錄，敬鵬火場的能見度僅約30公分。一個不到手臂長的距離，若無燈光指引，恐怕出口近在咫尺也未必得見。入內搜救的快速救援小組能清楚的聽見廠內有爆炸聲，且不時有掉落物落下。那是由火、煙與黑暗混合而成的地獄景觀。正如但丁所述的煉獄，人在沙漏裡一點一滴，被分食、擰乾。

「導光索的盡頭可明顯聽到救命器聲響」，搜救隊員回憶說。

經過近兩個小時的搜救，快速救援小組才在工廠後方的機台深處發現受困的消防員—其中5名疑似被倒下的機台壓住，另外2名則倒臥在巡檢台旁。救援小組並於隔日0時51分救出第一位同仁呂宗郁。

直至清晨5點，李翰霖被救出後，受困的消防員才算全數脫困。搜救隊員形容，當下每個人都沈默不語，心中不約而同在思考：「大家都在想要怎麼樣才能做的更好，或是在裡面再撐久一點，這些學長會更有機會，事情或許會變得有所不同。」

7名隊員中僅有2名撐過29日的鬼門關。林尉熙於5月6日晚間9點宣告不治，呂宗郁成為敬鵬大火中唯一的倖存者。「其他人都出來了嗎？」他在身體尚未康復前就急於知道弟兄們的狀況，不能開口說話，所以寫紙條詢問。