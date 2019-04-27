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3國中生新豐紅毛港落水 1人無生命跡象送醫搶救

2019-04-27 18:14聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

新竹縣3名國中生今天下午前往新豐鄉紅毛港不幸溺水，2名國中生在海中載浮載沉，另一名則失蹤，消防局表示，4點39分接獲民眾報案，勤指中心立刻派遣第一大隊、新豐分隊、豐田分隊車組前往搶救中，其中2人由消防人員順利救上岸，另1名學生救上岸已無生命跡象，緊急送往湖口仁慈醫院急救中。

新竹縣3名國中生今天下午前往新豐鄉紅毛港不幸溺水。圖／新竹縣消防局提供
新竹縣3名國中生今天下午前往新豐鄉紅毛港不幸溺水。圖／新竹縣消防局提供
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消防局正在搶救溺水的3名學生。圖／新竹縣消防局提供
消防局正在搶救溺水的3名學生。圖／新竹縣消防局提供
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國中生新竹溺水
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