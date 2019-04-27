北市鐵皮屋火警 隔壁戶急搭小黃返家差點哭了

2019-04-27 17:29 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡翼謙 ╱即時報導



台北市延平北路四段巷弄一處2層樓公寓頂樓加蓋的鐵皮屋，今天下午4點左右火警，鐵皮屋內不斷竄出濃煙，警消獲報到場，20分鐘內控制火勢，共疏散4人，無人受困，初步估計財損6萬元，正在釐清起火原因。