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北市鐵皮屋火警 隔壁戶急搭小黃返家差點哭了

2019-04-27 17:29聯合報 記者蔡翼謙╱即時報導

台北市延平北路四段巷弄一處2層樓公寓頂樓加蓋的鐵皮屋，今天下午4點左右火警，鐵皮屋內不斷竄出濃煙，警消獲報到場，20分鐘內控制火勢，共疏散4人，無人受困，初步估計財損6萬元，正在釐清起火原因。

住在失火處隔壁棟的林姓婦人，本來到外地看母親，聽聞火警急著搭計程車返家，到現場看見家裡沒受影響，差點哭出摸著心臟說「好家在」。據了解，鐵皮屋為一名女房客租下，女房客正在上班，警消還在聯繫中。

台北市延平北路四段巷弄一處2層樓公寓頂樓加蓋鐵皮屋，今天下午4時許發生火警。記者...
台北市延平北路四段巷弄一處2層樓公寓頂樓加蓋鐵皮屋，今天下午4時許發生火警。記者蔡翼謙／攝影
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台北市延平北路四段巷弄一處2層樓公寓頂樓加蓋鐵皮屋，今天下午4時許發生火警。記者...
台北市延平北路四段巷弄一處2層樓公寓頂樓加蓋鐵皮屋，今天下午4時許發生火警。記者蔡翼謙／翻攝
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台北市延平北路四段巷弄一處2層樓公寓頂樓加蓋鐵皮屋，今天下午4時許發生火警。記者蔡翼謙／攝影
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台北市延平北路四段巷弄一處2層樓公寓頂樓加蓋鐵皮屋，今天下午4時許發生火警。記者蔡翼謙／攝影
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台北市延平北路四段巷弄一處2層樓公寓頂樓加蓋鐵皮屋，今天下午4時許發生火警。記者...
台北市延平北路四段巷弄一處2層樓公寓頂樓加蓋鐵皮屋，今天下午4時許發生火警。記者蔡翼謙／攝影
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