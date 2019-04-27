台東一小學校門倒塌 壓傷2學童

2019-04-27 13:21 聯合報 記者 聯合報 記者 尤聰光 ╱即時報導



台東一所小學附設幼兒園，昨天傳出鐵門倒塌壓傷2名男學童的意外，造成2學童受傷送醫治療，所幸沒有生命危險。至於鐵門為何倒塌？校方已拉封鎖線，進行調查中。

這校安意外發生在昨天下午3點多，2名6歲男學童剛好站在學校鐵門旁，未料，鐵門疑不原因脫軌倒塌，直接壓在2學童身上，造成一名小朋友右腿腫痛，另一名則是頭部右耳撕裂、左耳挫傷，校方發現立即將受傷學童送醫治療。