警坐值班台疑睡覺被拍 網友問：槍還在嗎？

2019-04-27 12:58 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



今天有網友在臉書社群「基隆人大小事」貼出照片，指清晨經過魚市場時本想進去派出所借廁所，卻看到值班台警察疑似昏睡，不好意思進去打擾，覺得警察工作雖辛苦，但這樣睡也不太妥。

貼文一出，引發網友正反意見熱議，有人說「警察不是人嗎，他睡覺是礙到你嗎？」但也有人表示，「睡這麼沉都拍了都不知，警槍還在嗎？」網友有人替辛苦的警察說話，但也有人認為誰工作不辛苦，不能這樣睡。

一名網友在「基隆人大小事」貼文指出，清晨從魚市場離開，經過派出所時，原本想進去借個廁所洗手，但看到警察疑似昏睡，就不太好意思進去打擾，覺得警察這工作真的辛苦，但這樣睡也不太妥。根據網友貼出的照片，值班台坐著一名警察，整個人偏向一側，頭前傾歪著，雙眼緊閉。

貼文引發熱議，很多人留言，有網友說「你說的辛苦好酸，就是想看好戲，害人」，「是不是被開單了」，「警察不是人嗎，他睡覺是礙到你嗎？」

有網友表示，「大部分的人都能體諒基層員警執勤的辛苦，相信他不是故意的，請體諒人之常情」，還有人說，他雖然因為經常被警察開單討厭警察，但從照片看來，這位警察不像是在睡覺，反而像是在思考，或許在想事情。有不少網友支持警察，還要求刪文，要大家體諒警察。

但也有網友留言反譏，「值班本來就不該睡覺，是要體諒什麼，誰的工作不辛苦」，「他的警槍還在不在呀？睡這麼沉，槍被摸走了也不知道」，「上電視就不好玩了，準備記過了」。

不過，也有人批評貼文者，網友指他覺得值班不該睡覺，但貼文者可以好心的進去借廁所，中止這不該睡覺的情事發生，而不是用貼文的方式來表達，這樣的表達方式並沒有讓「不應該」的事件在當下避免掉。也有人指大驚小怪，累了就睡，很正常。